Россияне выбирают гибкий отдых и цифровой комфорт – исследование «ЮMoney» и «СберМобайл»

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и федерального мобильного виртуального оператора «СберМобайл» узнали, как россияне провели майские праздники. Как показало исследование, этот период перестал быть поводом для одной большой поездки. Вместо этого россияне все чаще выбирают формат «конструктора» — короткие выезды, которые можно подстроить под график, бюджет и личные планы. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос проводился на сайте «ЮMoney», участие приняли более 2000 пользователей электронного кошелька.

Внутренний туризм и прагматичный подход

По данным опроса «ЮMoney», 68% опрошенных в 2026 г. никуда не ездили на майские. Среди путешественников предпочтения разделились: 14% отдыхали в первые праздничные дни, столько же — во вторые, остальные растянули поездку на весь период.

Это показывает прагматичный подход: часть людей выбирает короткий выезд на конкретные даты, а часть — сознательно «размазывает» отдых, чтобы не попадать в самые загруженные дни. Это помогает сэкономить (цены и билеты особенно чувствительны на пиках), избежать очередей и переполненных локаций — и в итоге получить более спокойный отдых без лишних затрат и суеты.

Главным направлением остается внутренний туризм: 93% выбрали Россию, и лишь 7% отправились за рубеж.

Бюджет туриста: за что платят в поездках

Структура расходов показывает четкие приоритеты: проживание — 36%; питание — 21%; шопинг и сувениры — 14%; другие расходы — 14%; дорога — 12%; экскурсии и развлечения — всего 2%.

Минимальные траты на развлечения — не признак скупости. Скорее, это отражение тренда: россияне предпочитают бесплатные форматы отдыха — пешие прогулки, природу, самостоятельное изучение городов без гидов.

Что касается трат, большинство респондентов выбирали сумму, которая укладывается в формат короткого отдыха: 36% закладывают 10–25 тыс. руб. на человека. Следом идут 25–50 тыс. руб. (19%), затем неожиданно заметная доля «дорогих» поездок: 100–200 тыс. руб. (17%). Еще 12% планируют 50–100 тыс. руб., 12% — до 10 тыс. руб., а 5% затруднились оценить траты на майские.

Зарубежные маршруты: Узбекистан обошел Белоруссия

По данным «СберМобайла», в майские праздники 2026 г. изменился профиль зарубежных поездок россиян. Если раньше по числу роуминговых клиентов лидировала Белоруссия, то в этом году на первое место впервые вышел Узбекистан. При этом Белоруссия сохранила лидерство по объему интернет-трафика и голосового общения.

В числе самых популярных направлений также оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Турция. Аналитика показывает рост интереса к поездкам в страны СНГ и соседние направления.

Цифровые привычки: онлайн без выходных

Еще один тренд майских праздников — рост потребления развлекательного контента. В топ популярных категорий мобильного трафика впервые вошли музыкальные сервисы, а видеоплатформы и онлайн-кинотеатры сохранили высокие позиции. В «СберМобайле» отмечают, что абоненты все чаще используют мобильный интернет в поездках так же активно, как дома: смотрят видео, слушают музыку, пользуются навигацией и видеосвязью.