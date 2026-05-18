Российский бизнес получил доступ к производительной СУБД «Сбера» с «неограниченной масштабируемостью»

«Сбер» представил «О.К.Е.А.Н.» — новую систему управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня, которая выдерживает самые экстремальные нагрузки и создана специально для них. Теперь крупный бизнес может мигрировать с иностранной СУБД на российскую без потери производительности, даже если речь идёт о десятках терабайтов данных. Решение разработала «СберТех», дочерняя компания «Сбера». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

СУБД «О.К.Е.А.Н.» поддерживает гибридную нагрузку — транзакции и аналитику данных одновременно, что позволит компаниям использовать меньшее количество систем и упростить ИТ-инфраструктуру. Отказоустойчивость и неограниченная масштабируемость делают эту СУБД оптимальной для финтеха, промышленности, ретейла, телекома, логистики.

«О.К.Е.А.Н.» построен на открытом коде OceanBase — популярной реляционной СУБД. Решение хранит информацию в виде связанных таблиц и работает на SQL. Распределённая архитектура обеспечивает горизонтальное масштабирование на сотни серверов без ограничений производительности. Система соответствует всем корпоративным стандартам безопасности и требованиям по доступности к программным решениям финансового класса. Решение гарантирует нулевую потерю данных и восстановление работы менее чем за 8 секунд.

«О.К.Е.А.Н.» эффективно сжимает данные — экономия на их хранении достигает 70%. Система разворачивается на обычных серверах, не требует специального оборудования, масштабируется без остановок и изменений в коде приложений. Поскольку она поддерживает ретроспективные запросы, можно обращаться к таблицам и данным, возвращая их к любому историческому моменту без резервных копий. Всё это минимизирует стоимость владения ИТ-инфраструктурой. «О.К.Е.А.Н.» поставляется с круглосуточной поддержкой и архитектурным консалтингом.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Современная компания опирается на множество информационных систем, работающих на основе СУБД. Этот класс программного обеспечения обеспечивает хранение, обработку, конфиденциальность, перемещение данных, а также интеграцию с другими приложениями. Именно поэтому импортозамещение СУБД — один из приоритетных вопросов для крупного бизнеса сегодня. Требования высоки: отказоустойчивость, способность выдерживать значительные нагрузки, ёмкость, масштабируемость, простота и экономичность эксплуатации. Наша задача заключалась в создании надёжного инструмента, которому можно доверить самый ценный актив — данные».

В названии решения «О.К.Е.А.Н.» заложены ключевые направления работы продукта: оптимизация объёмов хранения и совокупной стоимости владения (О), кластеризация и георезервирование (К), единый язык запросов SQL (Е), аналитика и транзакции в одной СУБД (А), а также надёжность и неограниченная масштабируемость (Н).

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «О.К.Е.А.Н.» позволяет бизнесу расти без лимитов и компромиссов. Инструмент отвечает мировым стандартам и при этом адаптирован под российские реалии. Новая СУБД помогает компаниям мигрировать с зарубежного ПО, не теряя в производительности. С ней можно масштабироваться без допзатрат и модернизировать ИТ-ландшафт, снижая расходы на владение».