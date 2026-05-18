Российские проектировщики готовятся к переходу на SLAM-сканирование

Компания «Вектор Проект» одна из первых в стране начала внедрение SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) сканирования. Об этом CNews сообщили представители «Вектор Проект».



Метод SLAM нельзя назвать новым: за рубежом некоторые компании начали использовать его около семи лет назад. В России SLAM пока используют единицы.

Проектирование и строительство всегда балансируют между двумя главными требованиями: точность и время. Чем быстрее инженеры получают достоверную информацию об объекте, тем качественнее проект и меньше рисков на стройплощадке. Как уточняют эксперты, метод SLAM-сканирования особенно хорош в работе с коммерческими зданиями.

«На одном из наших объектов метод использовали в рамках обследовательских работ, чтобы проверить соответствие построенных конструкций ранее разработанной документации, – сказал руководитель проектов, ГИП «Вектор Проект» Виталий Юрченко. – SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) позволил не только оперативно выявить точность расположения основных конструкций, но и задолго до классических геодезических работ «увидеть» пониженные места рельефа, заболоченные участки, существующие фундаменты и их возвышение над отметкой земли, а также другие конструкции на участке. Именно визуализация, скорость и простота использования полученного облака точек дали возможность всем участникам процесса ускорить принятие проектных решений и предоставить заказчику образы, понятные без специального технического образования».

Точность мощного SLAM-сканера, который использует компания «Вектор Проект», составляет около 2 см на расстоянии до 50 м, полевая точность метода – 2–5 см при расстоянии 15 м до объекта, однако финальный результат сильно зависит от квалификации специалиста, проводящего постобработку. На практике в «Вектор Проект» добивались точности 1 см на дальности 10 м, причем лучшие результаты дает совмещение сканирования с классической лазерной рулеткой. Этого более чем достаточно для обмерных работ зданий, линейных объектов и составления исполнительных схем конструкций. Но для ответственных элементов, например, раскладки арматуры, малых архитектурных форм, закладных, отверстий или элементов объектов культурного наследия лучше комбинировать несколько методов, здесь одного сканирования недостаточно.

«Главное преимущество SLAM перед статическим лазерным сканированием (TLS) то, что проектировщик видит полноту картины. При TLS обычно не сканируют внутренние поверхности ниш, инженерные стояки, узкие лазы и сложные многогранные поверхности, ведь это требует в 10–20 раз больше времени, чем метод SLAM. Кроме того, SLAM позволяет бесшовно перемещаться с улицы в помещение», – сказал Юрченко.

Особенно ценна технология в нестандартных и опасных условиях. Например, с ее помощью проводят измерения ферменных и стропильных конструкций с кранового оборудования над работающими промышленными установками без прерывания рабочего цикла или в среде, опасной для инженера. Один из показательных кейсов – обмеры в цеху обработки графитовых стержней, где высокая температура, графитовая пыль от каждого шага и невозможность доступа к большей части конструкций. Столь же эффективен SLAM в складских помещениях с высокой плотностью стеллажей или при сложной конфигурации зданий.

В коммерческой недвижимости SLAM-съемка – идеальное решение. Последние модели сканеров без проблем справляются со стеклянными витринами, зонами с меняющейся температурой и освещенностью. Однако зеркальные поверхности, поверхность воды и движущиеся эскалаторы требуют длительной постобработки и значительно усложняют работу. При этом в торговом центре перед съемкой относительно несложно открыть все двери и ниши на пути сканера, тогда как в офисном центре это проблематично, придется увеличивать количество отдельных проектов, что усложняет их склейку и требует высокого профессионализма обработчика. Есть и иные факторы. Так, например, при съемке подземного пешеходного перехода в центре Москвы: само сканирование заняло полтора часа, а постобработка из-за большого количества людей – почти двое суток.

SLAM-сканирование на данном этапе не станет заменой всем остальным методам, но это мощное дополнение к арсеналу проектировщика, которое при правильном применении и квалифицированной обработке дает результат, еще несколько лет назад недостижимый в такие сроки.