Российские ИТ- и телеком-компании получают вредоносные письма под видом уведомлений о нарушении закона о персональных данных

«Лаборатория Касперского» фиксирует волну вредоносных рассылок, нацеленных на российские ИТ- и телеком-компании. Злоумышленники отправляют организациям письма якобы от имени государственного ведомства, в которых сообщается о жалобах граждан на нарушение требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В поддельных уведомлениях от госучреждения говорится о якобы проведенной проверке, выявленных нарушениях и возможном возбуждении административного дела. Получателей предупреждают о необходимости срочно, в течение нескольких дней, направить пояснения, а также им угрожают ответственностью за несвоевременный ответ. Для усиления правдоподобности в письмах используются ссылки на настоящие нормативные акты и формулировки, характерные для государственных уведомлений.

Письма содержат архив с «материалами проверки» — он защищен паролем, который указывается прямо в тексте сообщения. Если жертва запустит файл, находящийся внутри архива, то на устройство установится вредоносное ПО — бэкдор BrockenDoor. Программа связывается с сервером злоумышленников и может передавать им различную информацию, например имя пользователя, сведения о компьютере и системе, список файлов на рабочем столе. Если она покажется им интересной, бэкдор получает команды для запуска дальнейших сценариев атаки.

«Мы видим, что злоумышленники регулярно обновляют и адаптируют легенды вредоносных писем, подстраивая их под наиболее актуальные для организаций темы или под специфику жертв. В конце 2025 г. они атаковали российские медицинские учреждения от имени страховых компаний и больниц, затем переключились на промышленный сектор с темой нарушения техосмотра транспорта, а сейчас активно эксплуатируют вопросы, связанные с регуляторными требованиями в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций, — сказала Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского». — Такие письма рассчитаны на то, чтобы вызвать у получателя ощущение срочности и страха возможных последствий. Упоминание реальных законов, проверок и административной ответственности делает рассылку более убедительной и повышает вероятность того, что сотрудник атакованной организации откроет вложение. С этой же целью злоумышленники отправляют письма с доменов, похожих на официальные электронные адреса госучреждений».

Бэкдор BrockenDoor — один из основных инструментов хакерской группировки BO Team, которая остается серьезной и постоянно развивающейся угрозой для российских организаций.

Чтобы защититься от подобных атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить обучающие тренинги для сотрудников; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять запароленные архивы и использовать технологию CDR; предоставлять ИБ-специалистам доступ к данным о киберугрозах с помощью решений класса Threat Intelligence, чтобы оставаться в курсе актуальных техник, тактик и процедур злоумышленников; делать выбор в пользу комплексных продуктов, которые позволят выстроить гибкую систему безопасности, включая обеспечение надежной защиты рабочих мест, сбор и анализ данных о событиях безопасности со всех источников в инфраструктуре, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности.