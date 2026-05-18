Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника Импортонезависимость
|

«МегаФон» и Yadro запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике

«МегаФон» совместно с российским производителем телеком-оборудования Yadro (входит в «ИКС Холдинг») ввели в коммерческую эксплуатацию первую отечественную базовую станцию в мегаполисе. Решение работает в историческом центре Нижнего Новгорода и дает жителям и туристам доступ к быстрому мобильному интернету и надежной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской, где туристы знакомятся с видами Волги и посещают мероприятия фестиваля «Столица закатов».

«Наша базовая станция обеспечивает требуемые параметры стабильности и качества, а также поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. Кроме того, архитектура платформы — 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», — сказала Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

В рамках контракта «МегаФон» поэтапно получает 1500 базовых станций Yadro BTS8100, а также систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры и другие необходимые компоненты.

«Перед запуском базовой станции на сети «МегаФона» в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать ее эффективность в реальной эксплуатации», — сказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Запуск отечественной базовой станции в городе-миллионнике региональные власти назвали важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры и внедрения собственных технологий связи.

«Производство и установка отечественных базовых станций как в деревнях и селах, так и в мегаполисах — один из ключевых шагов к нашему технологическому суверенитету. Здорово, что современные инженерные решения позволяют развивать сеть, не требуя выделения земли под отдельно стоящие вышки. Запущенная станция — это оптимальное решение: от опоры, которая визуально не перегружает исторический ландшафт, до цифровой начинки, призванной обеспечить надежную связь, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290