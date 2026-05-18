ГК «Кронштадт» переименована в ГК «Аэромакс»

Группа компаний «Кронштадт» объявила о переименовании: новое имя – ГК «Аэромакс». Под ним объединяются компетенции «Кронштадта», «Аэромакса» и «Икар».

Объединение компаний позволит сформировать единую технологическую платформу с разработкой, производством беспилотных авиационных систем, сервисом, цифровыми решениями и эксплуатационными компетенциями.

«Мы создаем структуру, способную обеспечивать полный жизненный цикл БАС, ускорять вывод новых решений на рынок и эффективнее отвечать на запросы государства и коммерческих заказчиков», – отметил генеральный директор ГК «Аэромакс» Георгий Скорятин.

В ближайшие месяцы ГК «Аэромакс» представит обновленную продуктовую линейку и расширенный перечень услуг в сегментах мониторинга протяженной инфраструктуры, логистики, аэрофотосъемки, лесного и сельского хозяйства.

Для партнеров, заказчиков и сотрудников переход проходит в штатном режиме: все действующие договоры, обязательства, сертификаты и лицензии сохраняют юридическую силу. Контактные данные остаются актуальными.