Разделы

Безопасность
|

F6: группировка BO Team рассылает ВПО BrockenDoor в письмах от имени Роскомнадзора

Специалисты центра кибербезопасности компании F6 зафиксировали новую вредоносную рассылку группировки проукраинской группировки BO Team, нацеленную на российские организации из сферы ритейла. Злоумышленники отправляют сотрудникам поддельные уведомления от имени Роскомнадзора с архивами, содержащими вредоносное вложение.

BO Team — проукраинская группировка, начавшая активную деятельность в январе 2024 года, использующая вайпер для уничтожения инфраструктур и данных жертв. В качестве первоначального вектора группа использует рассылки вредоносных архивов. После компрометации уничтожает резервные копии файлов и инфраструктуру компании, а также удаляет данные с хостов.

Для повышения доверия к письмам атакующие используют функцию одной из российских платформ для работы с документами «красивые адреса», позволяющую создавать дополнительные адреса отправителя в доменной зоне .ru. Благодаря этому адреса визуально выглядят похожими на официальные домены органов государственной власти.

Ранее в марте 2026 г. специалисты F6 фиксировали аналогичную кампанию от имени Ространснадзора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290