Банк «Русский Стандарт»: россияне хотели бы научиться использовать ИИ, но пока не готовы оплачивать его услуги

Банк «Русский Стандарт» провел опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с просьбой оценить собственный уровень знания и использования искусственного интеллекта (ИИ), а также планы по его изучению и оплате сервисов. Согласно статистике, 77% респондентов хотят научиться использовать ИИ. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

В опросах принимали участие около 2000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях. Также в рамках исследования были изучены все платежи по всем картам банка «Русский Стандарт» в категории «цифровые товары» с начала 2026 г. и за аналогичный период 2025 г.

Большинство россиян – 77% – хотели бы научиться работать с ИИ. Из них 43% готовы изучать технологию, чтобы активно ее использовать. И еще 34% хотят изучить ИИ в простом формате. А 22% ответили, что сейчас такое обучение им не актуально.

В рамках опроса пользователи оценили свой уровень знаний в области ИИ. Большинство – 47% респондентов – ответили, что в целом понимают и иногда используют такие сервисы. Еще 30% слышали, но никогда не пользовались. А хорошо понимают и регулярно применяют в жизни ИИ – 21% россиян. И лишь 2% вообще не понимают, как это работает.

Чаще всего россияне используют ИИ для написания текстов – 19% респондентов. На втором месте по популярности оказался поиск и анализ данных – 16% участников опроса. На третьем месте – генерация идей, здесь к помощи ИИ прибегают еще 15% пользователей. Четвертое место разделили: подготовка презентаций – 8% и работа в чатах – 8%. Замыкает пятерку лидеров генерация кода с долей в 7% голосов. И оставшиеся 27% участников опроса не используют ИИ в повседневной жизни.

В финансовом планировании ИИ пока доверяют всего лишь 19% из 100% респондентов. Они чаще всего спрашивают про стратегии инвестирования средств – 9%, про выгодные условия расчетов – 7% и кредиты – 3%.

Оплачивать услуги ИИ большинство россиян пока не готовы – 77% опрошенных. А 11% тратят на такие сервисы только ситуативно, чтобы с его помощью решить какую-то конкретную задачу. Ежемесячные расходы на ИИ-услуги несут только 9% респондентов. И еще 3% оплачивают подписку раз в год.

По данным банка «Русский Стандарт», в 2026 г. общее число платежей за цифровые товары (куда можно отнести в том числе и оплату услуг и сервисов ИИ) в России выросло на 4% относительно аналогичного периода 2025 г. При этом средний чек такой покупки в 2026 г. снизился до 536 руб. с 650 руб. годом ранее. Примечательно, что мужчины чаще женщин оплачивают цифровые товары – на их долю в 2026 г. приходится 57% платежей, а на женщин – 43%.

«Искусственный интеллект сегодня развивается так же стремительно, как когда-то интернет и смартфоны: сначала люди относятся к нему с осторожностью, а затем он незаметно становится частью повседневной жизни. Пользователи ожидают не «сложный ИИ», а простые, понятные и действительно полезные решения, встроенные в привычные сервисы, включая банковские продукты. Ключевым фактором становится не количество технологий, а уровень доверия, удобства и пользы для человека», – сказал начальник отдела инновационных решений Банка «Русский Стандарт» Александр Григорук.