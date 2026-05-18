АНО «НЦК ИСУ» создала систему для моделирования корпоративной архитектуры

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» разработала систему моделирования корпоративной архитектуры (СМКА). Новое программное обеспечение предназначено для построения и развития архитектуры как на уровне компании, так и на уровне отдельных систем. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Система моделирования корпоративной архитектуры (СМКА) выступает импортонезависимым аналогом специализированного ПО ARIS, использующегося для моделирования корпоративной архитектуры и бизнес-процессов. Ее ключевое отличие от западного аналога заключается в ориентации на композитные ландшафты ERP, поэтому она более соответствует запросам отечественных заказчиков, нежели ARIS, связанный с монолитным SAP.

Система облегчает моделирование корпоративных архитектур и визуализацию взаимосвязей между бизнес-процессами 3-го уровня, описанными в одном из методологических документов организации. В этом документе содержится более 1300 таких процессов, а в другом – более 200 технических требований. Модуль системы «Рабочее место вендора» позволяет поставщикам ПО, основываясь на информации о собственных решениях, актуализировать карты покрытия бизнес-процессов.

Сегодня СМКА представляет собой on-premise-решение, которое может быть предоставлено для тестирования. В будущем пользователи смогут приобретать его лицензии и получать доступ к его облачной версии.

Разработка системы осуществлялась на базе свободно распространяемого продукта – «1С: Библиотека стандартных подсистем». В ее создании помимо НЦК ИСУ принимали участие как учредители организации (РЖД, «Газпром нефть»), так и ключевые технологические партнеры центра. В планах НЦК ИСУ – внесение системы в реестр отечественного ПО.

Основными пользователями СМКА станут архитекторы крупных отечественных компаний, внедряющие импортонезависимые ERP. Cистема позволит бизнесу снизить зависимость процесса проектирования корпоративной архитектуры от человеческого фактора. Также она даст возможность компаниям обеспечить снижение затрат и увеличить скорость архитектурных изменений, предоставив им доступ к единому пространству базы знаний и обеспечив использование бизнесом и вендорами единой терминологии.

«АНО “НЦК ИСУ” создала систему моделирования корпоративной архитектуры как инструмент, который учитывает специфику композитных ландшафтов, востребованных отечественным бизнесом. Это не просто замена ушедшего ARIS, а решение, позволяющее нашим заказчикам выстраивать гибкую и прозрачную архитектуру, сокращая издержки и уходя от ручной работы с большим массивом данных», – отметил генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

