15% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников

Сегодня каждая седьмая компания проводит мероприятия по профориентации детей своих сотрудников. В опросе SuperJob приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций и 1,6 тыс. родителей учеников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

15% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идет о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекциях, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Еще 25% работодателей не ведут профориентационную работу сейчас, но хотели бы наладить эту практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний.

Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников. 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал такую работу. Запрос к своему работодателю на профориентационную работу с детьми выше среди родителей до 40 лет: 72% из них хотели бы появления таких мероприятий (против 48% среди родителей 40 лет и старше).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 187. Время проведения: 27 апреля — 12 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1 тыс. респондентов