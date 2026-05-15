Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

Ученые ТПУ впервые комплексно изучили новое крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в Казахстане

Исследователи Томского политехнического университета совместно с коллегами из ТОО «Центргеолсъемка» провели первое комплексное исследование руд месторождения Южный Иргиз — потенциально крупнейшего в Казахстане и одного из наиболее перспективных в мире месторождений редкоземельных элементов. Полученные данные не только подтвердили высокую значимость месторождения, но смогут стать основой для разработки эффективных технологий извлечения редкоземельных элементов и более обоснованной оценки месторождения на всех стадиях геологоразведочных работ. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Geochemical Exploration (Q1, IF: 3.3). Работы выполнялись при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSWW-2023-0010).

Месторождение Южный Иргиз относится к Жана-Казахстанскому рудному узлу, расположенному в Центральном Казахстане. Оно было открыто в апреле 2025 г. Это месторождение нового промышленного типа, аналогов которым в Казахстане до настоящего времени нет. По общим прогнозам, ресурсы редкоземельных металлов рудного узла Жана-Казахстан составляют свыше 20 млн т. Это позволяет рассматривать выявленные перспективные площади, при их дальнейшем подтверждении, как основу для формирования в Казахстане одной из ведущих мировых сырьевых баз редкоземельных элементов.

«Однако, несмотря на высокую перспективность региона, ряд ключевых аспектов формирования оруденения остается недостаточно изученным. В частности, слабо охарактеризованы источники рудообразующих компонентов, не установлена последовательность формирования минерализации, а также эволюция минералообразующих флюидов в пределах Жана-Казахстанского рудного кластера. Впервые для данного объекта выполнено комплексное исследование, сочетающее минералогический и геохимический анализы с реконструкцией последовательности образования редкоземельной и редкометалльной минерализации», — сказала один из авторов статьи, старший преподаватель отделения геологии ТПУ Анастасия Николаева.

Для исследования месторождения были отобраны керновые пробы на глубину до 110 м. Затем ученые применили комплекс современных аналитических методов — оптическую микроскопию, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгеновскую дифракцию, сканирующую электронную микроскопию с энергодисперсионным анализом, а также масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой.

«Полученные результаты позволили реконструировать эволюцию минералогической системы и определить ключевые петрологические и геохимические факторы, контролирующие минерализацию редкоземельных и редкометалльных элементов. Изученное месторождение относится к гидротермальному плутоногенному и альбититовому типам оруденения, генетически связанным с девонскими щелочными интрузиями. Калиево-натриевый метасоматоз сыграл ключевую роль в перераспределении и локализации элементов», — сказала ученый.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

В ходе исследования была установлена выраженная вертикальная геохимическая зональность: в верхней части разреза преобладают легкие редкоземельные элементы, тогда как с глубиной увеличивается доля иттрия и тяжелых РЗЭ, что отражает эволюцию состава флюидов. Основными минералами-концентраторами редкоземельных элементов являются монацит и рентгенит, формировавшиеся на разных стадиях развития гидротермальной системы. При этом магматический монацит, по словам ученых, выступал первичным концентратором РЗЭ, а в ходе поздних гидротермальных процессов происходило их перераспределение с образованием рентгенита и измененного монацита. Nb-Ti минерализация (в виде ильменорутила и колумбита) фиксирует последовательные стадии метасоматического преобразования в рамках той же флюидной системы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о многостадийной эволюции рудообразующего процесса и сложном характере формирования редкой минерализации в пределах рудного узла.

В целом, результаты подтверждают высокую перспективность Жана-Казахстанского рудного кластера как потенциально значимого источника стратегических металлов, а также, в перспективе, могут стать основой для разработки эффективных технологий их извлечения и более обоснованной оценки месторождения на всех стадиях геолого-разведочных работ.

В исследовании участвовали сотрудники отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ и ТОО «Центргеолсъемка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

ИТ-шник зарабатывает почти миллион долларов в год, сидя одновременно на пяти работах. Он бы взял и шестую, но не хочет забирать все рабочие места в стране

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290