Разделы

Бизнес Кадры
|

СПбГУ и «Сбер» создают образовательную программу с фокусом на ИИ-агентов и технологии будущего

«Сбер» и Санкт-Петербургский государственный университет объявили о новом этапе развития одной из наиболее востребованных образовательных программ СПбГУ — «Современное программирование».

На базе сильной математической школы факультета математики и компьютерных наук СПбГУ и технологической экспертизы «Сбера» будет создана среда для подготовки инженеров, способных не только применять современные ИИ-инструменты, но и участвовать в разработке технологий следующего поколения. Ключевой акцент программы — агентная разработка, искусственный интеллект, машинное обучение, проектирование сложных систем и современные практики программной инженерии.

Уже с первого курса студенты будут работать над продуктовыми задачами, использовать ИИ-агентов и профессиональные инструменты разработки, а также осваивать подходы, которые сегодня только формируются в ведущих технологических компаниях. В образовательный процесс будут интегрированы инструменты и экспертиза «Сбера», включая GitVerse, GigaIDE и GigaCode, а специалисты компании выступят преподавателями, наставниками и экспертами проектных треков.

При этом фундаментом программы останется глубокая математическая подготовка. Такой подход позволит готовить специалистов, которые способны не просто пользоваться готовыми решениями, а понимать принципы их работы, создавать новые алгоритмы, проектировать надежные цифровые системы и развивать собственные технологические продукты.

В программе увеличат количество очных занятий, расширят блоки по ИИ, машинному обучению, системному проектированию и программной инженерии. Особое внимание будет уделено командной работе, коммуникации, инженерному мышлению и культурному кругозору: в учебный процесс планируется интегрировать посещение культурных объектов Санкт-Петербурга, а также рассматривается возможность запуска факультативов в формате Liberal Arts (свободные искусства).

Студенты программы будут участвовать в чемпионатах по программированию и анализу данных, хакатонах, а также получат доступ к профессиональным ИТ-конференциям. Победители и призёры олимпиад смогут получать повышенные именные стипендии на весь срок обучения.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Сегодня в технологической индустрии меняется сам подход к разработке: ИИ-агенты, новые среды программирования и интеллектуальные инструменты становятся частью повседневной инженерной практики. Вместе со СПбГУ мы хотим создать программу, которая сразу будет учить студентов этим современным подходам. «Сбер» привнесёт в программу свой опыт создания масштабных цифровых продуктов, экспертизу в области искусственного интеллекта и самые современные инженерные инструменты. Наша задача — чтобы студенты с первых курсов работали с технологиями, которые уже сегодня меняют разработку».

Станислав Смирнов, лауреат премии Филдса, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, сказал: «Сегодня математика, программирование, искусственный интеллект и машинное обучение — это уже не просто всем известные области, а основа любого успешного бизнеса. Чтобы эффективно использовать современные технологии, нужны глубокие знания и навыки. Они помогают создавать новые решения и математические методы, понимать, как технологии будут работать в будущем, и применять их для улучшения цифровых систем, а также для решения задач в технологических компаниях».

Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ основан в 2018 г. Это самый молодой факультет университета, который уже стал одной из заметных площадок подготовки сильных специалистов в области математики, программирования и компьютерных наук. Здесь учатся победители и призёры всероссийских и международных олимпиад, занятия проходят в историческом центре Санкт-Петербурга, на Васильевском острове. На базе факультета работают исследовательские лаборатории, а студенты регулярно добиваются высоких результатов на международных соревнованиях по математике, программированию и анализу данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

ИТ-шник зарабатывает почти миллион долларов в год, сидя одновременно на пяти работах. Он бы взял и шестую, но не хочет забирать все рабочие места в стране

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

В России создан робот, который сам находит и убирает с конвейера бракованные детали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290