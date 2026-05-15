СПбГУ и «Сбер» создают образовательную программу с фокусом на ИИ-агентов и технологии будущего

«Сбер» и Санкт-Петербургский государственный университет объявили о новом этапе развития одной из наиболее востребованных образовательных программ СПбГУ — «Современное программирование».

На базе сильной математической школы факультета математики и компьютерных наук СПбГУ и технологической экспертизы «Сбера» будет создана среда для подготовки инженеров, способных не только применять современные ИИ-инструменты, но и участвовать в разработке технологий следующего поколения. Ключевой акцент программы — агентная разработка, искусственный интеллект, машинное обучение, проектирование сложных систем и современные практики программной инженерии.

Уже с первого курса студенты будут работать над продуктовыми задачами, использовать ИИ-агентов и профессиональные инструменты разработки, а также осваивать подходы, которые сегодня только формируются в ведущих технологических компаниях. В образовательный процесс будут интегрированы инструменты и экспертиза «Сбера», включая GitVerse, GigaIDE и GigaCode, а специалисты компании выступят преподавателями, наставниками и экспертами проектных треков.

При этом фундаментом программы останется глубокая математическая подготовка. Такой подход позволит готовить специалистов, которые способны не просто пользоваться готовыми решениями, а понимать принципы их работы, создавать новые алгоритмы, проектировать надежные цифровые системы и развивать собственные технологические продукты.

В программе увеличат количество очных занятий, расширят блоки по ИИ, машинному обучению, системному проектированию и программной инженерии. Особое внимание будет уделено командной работе, коммуникации, инженерному мышлению и культурному кругозору: в учебный процесс планируется интегрировать посещение культурных объектов Санкт-Петербурга, а также рассматривается возможность запуска факультативов в формате Liberal Arts (свободные искусства).

Студенты программы будут участвовать в чемпионатах по программированию и анализу данных, хакатонах, а также получат доступ к профессиональным ИТ-конференциям. Победители и призёры олимпиад смогут получать повышенные именные стипендии на весь срок обучения.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Сегодня в технологической индустрии меняется сам подход к разработке: ИИ-агенты, новые среды программирования и интеллектуальные инструменты становятся частью повседневной инженерной практики. Вместе со СПбГУ мы хотим создать программу, которая сразу будет учить студентов этим современным подходам. «Сбер» привнесёт в программу свой опыт создания масштабных цифровых продуктов, экспертизу в области искусственного интеллекта и самые современные инженерные инструменты. Наша задача — чтобы студенты с первых курсов работали с технологиями, которые уже сегодня меняют разработку».

Станислав Смирнов, лауреат премии Филдса, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, сказал: «Сегодня математика, программирование, искусственный интеллект и машинное обучение — это уже не просто всем известные области, а основа любого успешного бизнеса. Чтобы эффективно использовать современные технологии, нужны глубокие знания и навыки. Они помогают создавать новые решения и математические методы, понимать, как технологии будут работать в будущем, и применять их для улучшения цифровых систем, а также для решения задач в технологических компаниях».

Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ основан в 2018 г. Это самый молодой факультет университета, который уже стал одной из заметных площадок подготовки сильных специалистов в области математики, программирования и компьютерных наук. Здесь учатся победители и призёры всероссийских и международных олимпиад, занятия проходят в историческом центре Санкт-Петербурга, на Васильевском острове. На базе факультета работают исследовательские лаборатории, а студенты регулярно добиваются высоких результатов на международных соревнованиях по математике, программированию и анализу данных.