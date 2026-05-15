Рынок фриланса 2026: топ-направлений и специалистов на аутсорсе

Ко дню фрилансера, который отмечается 14 мая, эксперты «Авито Услуг» изучили, как за год изменились спрос и предложение на услуги независимых специалистов на платформе. Оказалось, что в период с января по 15 марта 2026 г. и заказчики, и исполнители были активнее, чем в аналогичный период 2025 г.: по большинству направлений оба показателя выросли, причем, в отдельных нишах — в разы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Финансы и право

Наиболее заметнее за год вырос интерес к услугам независимых бухгалтеров на аутсорсе. Эту услугу искали в пять раз чаще, чем в начале 2025 г. Число фрилансеров, которые ее предлагают, увеличилось на 55%. Бизнес все активнее передает финансовую рутину внештатным специалистам — это выгоднее, чем содержать бухгалтера в штате, особенно для небольших компаний и проектов.

Россияне стали заметно чаще обращаться и к специалистам по ведению бухгалтерского учета в целом. Спрос вырос в три раза, а количество исполнителей — на 35%. Отдельно стоит выделить бухгалтерию для маркетплейсов: здесь интерес заказчиков увеличился в два раза, предложение прибавило 28%. Причина — развитие самих маркетплейсов и увеличение числа небольших продавцов на них, для которых услуги фрилансеров — хороший вариант экономии.

Юридический аутсорсинг тоже набирает обороты. Интерес к фрилансерам-юристам вырос в четыре раза, а их число на платформе — на 18%. Компании и частные клиенты обращаются к таким специалистам за разовой или проектной поддержкой: проверить договор, сопроводить сделку, проконсультироваться по спорному вопросу.

Ремонт и дизайн

Профессионалы, предоставляющие услуги в сфере ремонта и отделки, также чувствуют себя уверенно: интерес к категории поднялся на 67%, тогда как мастеров стало больше на 14%. Заметнее всего оживился интерес к ремонту коммерческих помещений: его искали в два раза чаще, а число предложений выросло на 24%. Предприниматели обновляют офисы, магазины, склады под новые задачи, и далеко не всегда для этого нужен крупный подрядчик — часто задачу успешно закрывает небольшая бригада или частный мастер.

Спрос на дизайн интерьеров увеличился на 33%, а количество дизайнеров-фрилансеров — на 15%. К услугам дизайнеров прибегают не только ради эстетики, но и чтобы грамотно спланировать пространство и избежать ошибок в ремонте.

Праздники и мероприятия

Россияне стали чаще искать независимых специалистов, которые возьмут на себя развлекательную часть праздника или помогут с нестандартным сценарием выходного дня, поэтому в организации досуга и отдыха спрос вырос в два раза, а число фрилансеров — на 17%. Интерес к прокату и аренде оборудования для мероприятий увеличился на 87%, а предложение — на 32%. Организацию мероприятий под ключ на Авито Услугах искали на 73% чаще, количество специалистов увеличилось на 8%. Это говорит о том, что люди всё реже готовы тратить собственное время на координацию праздника и предпочитают нанять ответственного исполнителя, чтобы получить удовольствие, не решая рутинные задачи.

Обучение и курсы

Образовательные услуги в целом искали на 65% чаще, чем годом ранее, а число фрилансеров в категории почти не изменилось — плюс 5%. При этом люди охотно вкладываются в полезный и приятный досуг: услуги обучения разнообразным творческим и спортивным направлениям стали востребованнее в четыре раза, число преподавателей и тренеров увеличилось в три раза.

Красота

Бьюти-сфера также сохраняет положительную динамику. Интерес к услугам частных мастеров в категории красоты за год вырос на 52%. Это подтверждает, что уход за собой остается значимой и стабильной статьей потребительских расходов.