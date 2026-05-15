Restik запускает ИИ-агента, который управляет рестораном вместо владельца

Restik, облачная платформа автоматизации для ресторанов, кафе и кофеен, объявила о запуске ИИ-ассистента нового поколения. В отличие от стандартных чат-ботов и ИИ-помощников, которые дают советы и оставляют исполнение на человеке, ассистент Restik доводит задачу до результата прямо внутри системы. Помощник собирает меню, проводит аналитику, создает акции, оформляет поставки и управляет настройками заведения. Инструмент станет доступен всей действующей базе клиентов сервиса бесплатно.

На старте агент охватывает основные операционные зоны заведения:

Меню: сборка с нуля по описанию, перенос из PDF, Excel или фотографии бумажного меню, обновление цен, описаний, модификаторов и ингредиентов.

Аналитика продаж за любой период, сравнение с прошлыми периодами, поиск просевших позиций.

Склад и поставки: учет остатков, прогноз закупок, оформление поставки по фото накладной, инвентаризация по фото бланка.

Маркетинг: генерация промокодов, скидок, бонусов, акций и других предложений.

Настройки: изменение часов работы, зон доставки, генерация электронного меню.

Пользователь может написать в чат: «Сделай ABC-анализ за последние 30 дней и подскажи, какие позиции стоит убрать из меню», – и получить готовый разбор с конкретными позициями и рекомендациями. Если следующая команда: «Предложи сезонное комбо для роста среднего чека», – агент учтет остатки на складе и историю заказов. А если после этого написать: «Заведи эти позиции в систему», – помощник их заведет и покажет список изменений для подтверждения.

Все действия, изменяющие данные, агент показывает и выполняет только после подтверждения пользователя. Это снимает главный барьер доверия к автономным системам в операционном бизнесе.

По данным компании Restik, в среднем собственник тратит в 10 раз меньше времени на те задачи, которые поручает ИИ-помощнику. Так, перенос меню нового заведения в систему обычно занимает до 3 дней, с ИИ – десятки минут. Оформление поставки на 30-40 позиций агент ускорит с 20 минут до пары минут. Полноценный разбор аналитики (ABC, фудкост, проседающие позиции): с нескольких часов – до 10–20 минут. При этом речь идет не только о сокращении минут, а о снятии задач, которые раньше занимали часы или дни или часто просто откладывались из-за нехватки времени или экспертизы.

Олег Сужаев, CEO сервиса для автоматизации ресторанов, кафе и кофеен Restik, сказал: «В крупном ресторанном бизнесе и сетях есть выделенные команды – аналитики, продуктовые специалисты, операционные менеджеры. В малом бизнесе таких ресурсов, как правило, нет: владелец и управляющий берут эти функции на себя и распределяют их внутри команды. Мы создавали AI-ассистента именно для таких сценариев – как “сотрудника”, которому можно поставить задачу текстом и сразу получить готовый результат. По сути, это та же логика, которая уже изменила работу программистов с появлением AI-агентов – только у нас вместо кода – меню, склад, аналитика и настройки заведения».