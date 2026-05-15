«Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников

Российский разработчик «Р7» бесплатно передал Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова 10 тыс. лицензий офисного пакета «Р7 офис». В университете программное обеспечение будет использоваться для учебы, подготовки курсовых и дипломных работ, а также для решения повседневных рабочих задач сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлом году, стороны перешли к практической фазе. В 2026 г. состоялась передача 10 тыс. лицензий «Р7 офис».

Параллельно с передачей лицензий центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ (ЦРЭОР) запустил бесплатный курс повышения квалификации по работе с инструментами «Р7 офис». Программа поможет пользователям быстрее освоить отечественный офисный пакет и повысить уровень цифровой грамотности. Курс доступен как для сотрудников университета, так и для внешних слушателей — представителей организаций, которые планируют переходить на продукты «Р7».

«Для нас стратегически важно, чтобы российское программное обеспечение приходило в ведущие вузы страны вместе с образовательной поддержкой. Передача лицензий нашего офисного пакета МГУ – это вклад в цифровизацию отечественного образования и инвестиция в будущие кадры. Студенты, которые уже сегодня будут работать в «Р7 офис», завтра принесут эти компетенции в свои организации. Отдельно радует запуск курсов повышения квалификации, которые позволят масштабировать знания об отечественном ПО и за пределами университета», — сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

