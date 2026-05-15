Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Почти 40% россиян генерируют поздравления с помощью искусственного интеллекта

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, исследовала отношение россиян к использованию генеративного искусственного интеллекта для создания текстов, а также к ИИ-агентам. Респонденты активно делегируют ИИ повседневные задачи и в будущем ждут большего проникновения технологий в рутину. Так, 38% из них уже сейчас пишут с помощью ИИ поздравления. Треть хотела бы, чтобы ИИ выполнял роль ассистента по покупкам. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Применение ИИ-агентов

Половина респондентов утверждают, что знакомы с понятием «ИИ-агент»; из них только две трети из них знают, что ИИ-агенты отличаются от чат-ботов. Описывая различия между ИИ-агентом и чат-ботом, аудитория указывает на такие качества ИИ-агента, как способность принимать самостоятельные решения, высокую степень интеллектуальности, автономность и адаптивность.

Россияне готовы делегировать ИИ-агентам стандартные бытовые задачи. Так, треть респондентов говорят, что в их жизни не хватает агента-помощника по покупкам: он нужен, чтобы следить за ценами в онлайн-магазинах, собирать корзины, заказывать доставку на удобное время и напоминать о необходимости что-то купить. Запрос на такого ассистента выше у женщин, чем у мужчин: 37% против 29%.

Другие популярные пожелания — агент-врач (дает рекомендации по здоровью на основе мониторинга показателей и записывает к нужным специалистам), агент по управлению личными финансами и агент-помощник по рассылке стандартных сообщений (поздравлений, ответов и других). Каждую из этих трех опций отметили около четверти ответивших. Менее популярные варианты — агент-нутрициолог, который берет на себя организацию правильного питания (23%), а также агент-планировщик и организатор поездок (16%). При этом четверть респондентов утверждают, что у них вообще нет необходимости в ИИ-агентах.

ИИ для создания текстов

Один из наиболее распространенных способов применения ИИ — генерация стандартных текстов. 38% респондентов признают, что пишут с помощью ИИ поздравления, а 37% создают тексты для работы.

Около четверти опрошенных никогда не создают тексты с помощью ИИ, при этом 52% респондентов считают, что они могут отличить сгенерированный текст от написанного человеком. Еще большая доля респондентов считает допустимым использование ИИ для создания разных видов контента: рекламы (74%), поздравлений (73%), постов в личных блогах (60%), сообщений в корпоративной переписке (59%), новостей в СМИ (54%). Отдельно отмечается применение ИИ для расшифровки и саммаризации онлайн-встреч: 72% говорят о допустимости такого сценария.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Только 18% используют ИИ-тексты в учебе, однако у молодой аудитории (от 18 до 24 лет), среди которой много студентов, этот показатель намного выше — 39%. Сам факт генерации текстов для учебы считает допустимым 51% опрошенных, но отношение также зависит от возраста: среди молодежи таких респондентов 68%, среди людей от 45 до 60 лет — только 43%.

Опросы проведены в конце апреля 2026 г.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290