Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС включила отечественную сеть LTE на международном переходе «Покровка – Жаохэ»

ПАО «МТС» запустила сеть LTE вблизи российско-китайской границы. Компания установила отечественную базовую станцию «Иртея» в селе Покровка Бикинского района, где расположен пункт пропуска через реку Уссури в китайский уезд Жаохэ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оборудование «Иртея» покрывает устойчивой связью четвертого поколения территорию пограничного села Покровка и ключевой транспортный узел для приграничного сотрудничества в регионе — переход «Покровка-Жаохэ. Ранее в селе была доступна голосовая связь и мобильный интернет на минимальной скорости. К началу речной навигации компания провела обновление сети и первой среди операторов связи запустила 4G.

Новый скоростной интернет от МТС стал доступен местным жителям, сотрудникам таможенного контроля, а также всем, кто пользуется пунктом пропуска — водителям грузовых машин, перевозящих товары, и туристам, следующим в Китай и обратно. Благодаря запуску LTE на пограничном переходе пользователи смогут быстро оформлять электронные документы и декларации, пользоваться онлайн-переводчиками, навигаторами и мессенджерами.

«Наша задача — сделать связь доступной там, где она нужна в первую очередь. Международный переход «Покровка – Жаохэ» — важная логистическая артерия для Хабаровского края. Мы установили здесь отечественное оборудование «Иртея», чтобы обеспечить стабильный 4G-интернет независимо от сезона и погодных условий. Это особенно важно сейчас, когда с началом речной навигации пассажиро- и грузопоток увеличивается в разы», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

МТС продолжает реализацию программы импортозамещения на Дальнем Востоке. Оборудование «Иртея» уже работает в ряде населенных пунктов Хабаровского края и Еврейской автономной области. В 2026 году компания планирует расширить сеть отечественных базовых станций.

Международный переход «Покровка – Жаохэ» — единственный круглогодичный переход в регионе. В зимний период работает понтонная переправа через реку Уссури, в летний — паромное сообщение. Переход играет важную роль в развитии приграничной торговли, туризма и транспортной логистики между двумя странами. «Покровка – Жаохэ» берет на себя основной поток грузов из Хабаровска в Китай и обратно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290