«МегаФон» усилил сеть в летних локациях Кировской области

«МегаФон» подготовил телеком-инфраструктуру к летнему сезону в Кировской области. Инженеры компании расширили зону покрытия мобильной связи и интернета на базе отдыха «Авитек», расположенной на берегу реки Великая. Кроме того, специалисты обеспечили стабильный сигнал на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина, где в летний период отдыхают сотни детей.

По данным оператора, в весенне-летний сезон интернет-трафик на базах отдыха начинает расти уже в пятницу и сохраняет высокие показатели на протяжении всего уикенда. В выходные дни средние значения объема передачи данных увеличиваются на 18%. Аналогичный тренд наблюдается и в сегменте голосовой связи: количество звонков в субботу и воскресенье также возрастает по сравнению с рабочей неделей, что свидетельствует о том, что люди активно используют связь для общения с близкими и друзьями во время отдыха.

«Летний сезон — это время, когда люди массово выезжают за город, и качество связи становится важным фактором комфорта, — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. — Мы заранее готовим сеть к росту нагрузки в таких локациях, в том числе на базах отдыха и в детских лагерях, чтобы персонал и отдыхающие имели возможность связаться с близкими в любой момент».

Работы по расширению покрытия в Юрьянском районе на базе отдыха «Авитек» являются частью программы подготовки сети «МегаФона» к летнему сезону. Оператор мониторит нагрузку и при необходимости модернизирует оборудование, чтобы обеспечить уверенный сигнал там, где люди проводят свой отпуск или выходные дни.

Мобильная связь и интернет появились на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина в рамках соглашения оператора и региональной власти о реализации инвестиционных проектов по улучшению связи в Кировской области. Теперь дети и персонал загородного учреждения, а также жители близлежащих населённых пунктов смогут общаться с семьей и друзьями и пользоваться цифровыми сервисами.