«Мажордом» внедрят в домах под управлением УК «Туймаада» в Якутии

ИТ-компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с управляющей компанией «Туймаада», входящей в ГК СЭТТЭ. В рамках проекта экосистема «Мажордом» будет внедрена в жилых домах, которые УК обслуживает после ввода в эксплуатацию.

На первом этапе решение охватит два уже действующих дома и еще два объекта, находящихся в стадии строительства.

В рамках внедрения в проектах будут доступны базовые цифровые сервисы для жителей и управляющей компании: видеонаблюдение, IP-домофония, заявки в УК, чаты жильцов, новости и опросы, маркетплейс товаров и услуг, квитанции и модуль оплаты.

Таким образом, УК «Туймаада» получит единый цифровой инструмент для взаимодействия с жителями и управления ключевыми сервисами внутри жилых комплексов, а пользователи — доступ к основным функциям умного дома в одном приложении.

«Мы видим устойчивый интерес к базовым цифровым сервисам со стороны управляющих компаний в разных регионах. Это понятный запрос на инструменты, которые помогают выстроить более удобное взаимодействие с жителями и собрать ключевые процессы в одной системе», — отметил директор «Философт» Иван Власов.

