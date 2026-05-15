Майские праздники москвичи, ростовчане и воронежцы провели в Волгограде — исследование T2

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристическую активность в Волгограде в период майских праздников – с 1 по 11 мая. На основе обезличенных данных компания сформировала цифровой портрет гостей города, включая гендер и возраст, а также определила топ регионов и пик посещаемости туристов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Майские выходные считаются идеальным временем для коротких путешествий по стране. Волгоград традиционно входит в топ самых востребованных весенних маршрутов. По данным аналитики T2, пик посещаемости гостей пришелся на 8 и 9 мая. При этом общий приток роумеров с 8 по 10 мая оказался только на 5% выше, чем за период с 1 по 3 мая – туристы охотно проводили время в Волгограде с самого начала майских праздников.

Чаще других в город приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга и Саратова. Т2 также проанализировала возраст путешественников и выявила, что наибольшую долю занимают туристы 35-44 лет – на них пришлись 37% от общего количества гостей. Еще 34% составили пользователи 45-54 лет. Путешественники старше 55 лет сформировали 17% турпотока, а 25-34 лет – 12%. Гендерно показатели распределились с небольшим перевесом в сторону женщин: 54% против 46% у мужчин.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: «Сетевую инфраструктуру в популярных туристических направлениях невозможно развивать без точной аналитики. Мы регулярно работаем с big data, чтобы не просто фиксировать изменения в поведении путешественников, а предвосхищать их цифровые сценарии. T2 важно понимать, как в праздничные периоды меняется мобильность абонентов и какие локации испытывают наибольшую нагрузку на сеть. Инструменты и аналитика больших данных помогают точнее прогнозировать потребности пользователей и развивать телеком-инфраструктуру с учетом туристических потоков».

