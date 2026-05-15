Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника
|

«Магнит» тестирует нейротехнологии для анализа работы касс самообслуживания

«Магнит» начал применять технологию айтрекинга (eye tracking) для диагностики эффективности взаимодействия покупателей с кассами самообслуживания (КСО). Это решение на базе нейротехнологий, дополненное биометрическими датчиками, позволяет отслеживать движения глаз и эмоциональное состояние покупателя при покупках на КСО. Целью проекта является получение объективных данных о поведении клиентов для повышения удобства и пропускной способности кассового узла. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Стартовые испытания нового решения прошли в одном из магазинов «Магнит» «у дома» при участии команды технологической лаборатории B2B «М-Лаб». В тестировании использовались айтрекеры и биобраслеты – оборудование фиксировало микродвижения глаз (с точностью до миллиметра) и реакции в процессе сканирования товаров из заранее сформированной корзины. В ходе испытания анализировались четыре ключевых параметра: траектория взгляда (последовательность осмотра экрана, сканера, упаковки товара и прикассовой зоны), фокусировка внимания (зоны и объекты, на которых взгляд задерживался дольше всего), «слепые зоны» (элементы интерфейса или пространства, которые игнорировались пользователем) и эмоциональное состояние (уровень вовлеченности, регистрируемый в реальном времени через кожно-гальваническую реакцию и пульс).

После завершения покупки были проведены детальные интервью, а полученные данные накладывались на видеозапись процесса. Это позволило с высокой точностью определить, насколько понятны пользователям подсказки интерфейса, какие процессы вызывают затруднения, почему покупатели допускают ошибки.

Первичное тестирование носило диагностический характер для оценки потенциала технологии и позволило отработать методику сбора данных, а также получить глубинные инсайты по всем типам товарных групп.

Айтрекинг позволил выявить системные «точки напряжения» в сложных сценариях (сканирование маркированных товаров, взвешивание, поиск товаров в интерфейсе КСО).

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Полученные данные будут использованы для обновления сценариев работы касс самообслуживания. В дальнейшем планируется проведение более масштабных исследований с привлечением широкой аудитории респондентов, а также использование технологии для тестирования доработанных интерфейсов.

Технология айтрекинга является российской разработкой. Это кроссплатформенное решение, которое может применяться не только для анализа работы КСО, но и для оптимизации интерфейсов мобильных приложений, оценки эффективности мерчандайзинга и рекламных материалов.

Эдуард Ирышков, директор по операционным технологиям бизнес-формата «Магнит у дома»: «Традиционные методы оценки интерфейсов – опросы и интервью – фиксируют лишь то, что говорит покупатель, а технология айтрекинга позволяет увидеть, что он делает на самом деле, а также выявить неосознаваемые барьеры и эмоции. Использование технологии позволяет не гадать о предпочтениях клиентов, а опираться на объективные данные об их внимании и эмоциях. Это дает возможность устранять «слепые зоны» в интерфейсе и прикассовом пространстве, сокращать количество ошибок при сканировании товаров и снижать потребность в привлечении персонала, тем самым повышая эффективность работы КСО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Уникальный российский производитель искусственных сапфиров для электроники собрался банкротиться

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

В России создали «комнатную» установку для создания печатных плат на замену дорогим фотолитографам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290