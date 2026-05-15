Комплект периферии на базе российских микроконтроллеров «Гравитон» включен в реестр Минпромторга

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о включении в реестр Минпромторга России комплекта периферийных устройств на базе российских микроконтроллеров «Миландр». В перечень сертифицированного оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и оптическая проводная мышь МС-1.

Новые устройства предназначены для оснащения импортонезависимых рабочих мест в рамках государственных и корпоративных проектов. Полноразмерная клавиатура «Гравитон» КВ-1 оснащена цифровым блоком, двуязычной раскладкой и обладает повышенной надежностью с ресурсом не менее 10 млн нажатий.

Проводная оптическая мышь «Гравитон» МС-1 выполнена в симметричном форм-факторе, подходящем для работы любой рукой, и оснащена сенсором PixArt с разрешением до 2400 dpi, а ее ресурс составляет 6 млн кликов. Периферия подключается через интерфейс USB Type-A и поставляется в черном или белом корпусе. Для удобства интеграции в различные рабочие пространства предусмотрено несколько вариантов длины кабеля: стандартные 2 метра или опциональные версии от 1,2 до 2,2 метра.

На оборудование предоставляется гарантия сроком 12 месяцев с возможностью расширения до 36 месяцев, что подтверждает готовность устройств к долгосрочной эксплуатации в корпоративной среде.

«Внесение наших клавиатур и мышей в реестр Минпромторга России позволит заказчикам комплектовать рабочие места до последней клавиши полностью российскими решениями. Мы стали первыми, кто разработал полноценный комплект — и клавиатуру, и мышь — на российских микроконтроллерах, обеспечив при этом привычный уровень комфорта и долговечности», — отметил Роман Кохно, руководитель отдела периферийных устройств «Гравитон».