«Газпром СПГ Портовая» контролирует безопасность персонала в реальном времени с помощью умных касок Proteqta

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила персонал комплекса «Газпром СПГ Портовая» умными касками Proteqta — собственным продуктом группы компаний. В результате внедрения Proteqta заказчик в режиме реального времени фиксирует соблюдение требований охраны труда, контролирует местонахождение и действия сотрудников подрядных организаций, а также минимизирует риски возникновения инцидентов. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

«Газпром СПГ Портовая» является эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области. Комплексу требовалось обеспечить контроль за перемещением персонала подрядных организаций. Необходимо было решение, которое позволит фиксировать действия и местонахождение сотрудников в режиме реального времени.

В «Газпром СПГ Портовая» по итогам тендера остановили выбор на Proteqta, так как это отечественное программно-аппаратное решение обеспечивает комплексный подход и соответствует требованиям безопасности. Созданные ГК Softline модули позиционирования Proteqta устанавливаются на каски российского производителя, который предоставил на это разрешение. Такая интеграция экономит заказчику сроки внедрения и гарантирует совместимость. Решение Proteqta обладает взрывозащищенными трекерами и сертифицировано для использования на особо опасных объектах.

Кроме того, для российских компаний важно соответствие решения требованиям импортозамещения. Интеллектуальные модули и аналитические серверы, на которые поступает информация с устройств Proteqta, собираются на мощностях Softline и находятся в реестре отечественного ПО.

В рамках проекта для «Газпром СПГ Портовая» команда «Софтлайн Решений» провела предпроектное обследование, чтобы определить потребность в необходимой инфраструктуре. На площадке нужно было установить базовые станции LoRaWAN и маяки для покрытия всех зон. Специалисты «Софтлайн Решений» выполняют интеграцию модуля с инфраструктурой беспроводной сети LoRaWAN на площадке.

По итогам тендера «Софтлайн Решения» выполнила следующие работы: производство модулей для умных касок, поставку и монтаж оборудования, развертывание решения, настройку ПО и ввод системы в промышленную эксплуатацию. Работы по внедрению, монтажу и пусконаладке были выполнены за полтора месяца. Теперь заказчик в режиме реального времени видит, где находится каждый сотрудник и оперативно может зафиксировать инцидент. В результате сокращается время реакции на нештатные ситуации. Все события указываются на интерактивной карте с привязкой к конкретному человеку и времени.

«Цифровизация процессов в сфере охраны труда и промышленной безопасности позволяет снижать производственные риски и повышать уровень безопасности персонала на предприятии. Использование интеллектуальных средств индивидуальной защиты, таких как каски с функцией геопозиционирования и датчиками удара, обеспечивает дополнительный контроль за местоположением сотрудников, оперативное выявление потенциально опасных ситуаций и сокращение времени реагирования при инцидентах. Подобные решения становятся эффективным инструментом для подразделений охраны труда и промышленной безопасности, позволяя повысить прозрачность процессов, улучшить контроль соблюдения требований безопасности и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций», — сказал Артем Дьяченко, начальник службы IT «Газпром СПГ Портовая».

«Система контроля безопасности на базе устройств Proteqta внедрена на крупных промышленных объектах в разных регионах России. Новым этапом стало сотрудничество с «Газпром СПГ Портовая». Мы признательны заказчику за доверие в рамках взаимодействия на всех этапах проекта. Важно отметить, что Proteqta является полностью отечественным комплексом — от оборудования до ПО. Разработка и внедрение таких решений отвечает требованиям безопасности и обеспечения технологического суверенитета, что актуально для крупных заказчиков ГК Softline из разных отраслей», — сказал Антон Салин, руководитель развития продаж департамента решений по цифровой трансформации ГК Softline.

