Аналитика «Кион»: россияне стали смотреть больше карьерных драм после мировой премьеры «Дьявол носит Prada 2»

Онлайн-кинотеатр «Кион» решил проанализировать, как изменился спрос на фильмы и сериалы о карьере, бизнесе и профессиональной самореализации после мировой премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2». В первую неделю после глобального релиза аудитория такого контента выросла на 22,5%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование показало, что мировая премьера долгожданного сиквела «Дьявол носит Prada 2» заметно повысила интерес зрителей к контенту о работе, карьерных амбициях и корпоративной среде. В период с 20 по 26 апреля — сразу после релиза — аудитория категории выросла на 22,5% по сравнению с предыдущей неделей (13–19 апреля). Одновременно просмотры такой категории выросли на 17,2%, а общее время просмотра увеличилось на 9,3%.

В число самых популярных проектов вошли фильмы «Драники» и «Равиоли Оли», а также сериалы «Первый номер» и «Успешный». Кроме того, в топ категории попали проекты «Человек, который изменил все», «Золотое дно», «Фальшивомонетчики» и другие истории о профессиональных амбициях, бизнесе и цене успеха.

Однако даже высокий уровень интереса к проекту не изменил традиционные зрительские привычки: в майские праздники аудитория чаще выбирала семейное кино, комедии и легкий развлекательный контент, в то время как мысли о работе отошли на второй план.