80% российских компаний столкнулись с дефицитом кадров в ИБ — исследование «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» представила результаты ежегодного исследования развития и обеспечения информационной безопасности. Эксперты зафиксировали острый кадровый кризис в отрасли: 80% организаций испытывают потребность в ИБ-специалистах, при этом полностью укомплектовать штат удалось лишь 11% респондентов. На фоне сужения бюджетов и сокращении инвестиционных программ рынок перешел в режим жесткой оптимизации: массовый найм практически сошел на нет, сроки закрытия узкопрофильных вакансий растянулись до года, а компании чаще отдают приоритет специалистам с опытом, при этом найм студентов часто уходит на второй план. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Опрос руководителей ИБ более 255 компаний показал, что доля организаций, оценивающих нехватку более чем в 10 специалистов, за три года выросла с 17% до 32%, при этом медианная потребность по рынку зафиксирована на уровне восьми человек. Сохраняется большой разрыв между потребностями и реальными возможностями найма: 46% компаний вообще не имеют открытых вакансий, а в половине организаций заявлено всего одна–три позиции. Крупный бизнес ведет осторожный точечный подбор, тогда как компании с численностью до 500 сотрудников во многих случаях полностью заморозили расширение штата. Массовый подбор (более четырех вакансий) практически исчез.

В условиях оптимизации приоритеты работодателей кардинально сместились. Спрос на «универсалов» уступил место запросу на узкопрофильных экспертов: архитекторов ИБ и специалистов по безопасной разработке. Поиск таких кадров стал длительным: на закрытие вакансий архитекторов и DevSecOps уходит около 6 месяцев, специалистов по сетевой безопасности – до девяти месяцев, а поиск CISO зачастую превышает год. В среднем срок закрытия позиции удерживается на уровне пяти месяцев. Компании также стали категоричнее к стартовым позициям: доля работодателей, готовых брать исключительно опытных специалистов, выросла до 38% (против 21% в 2024 г.), а практика найма выпускников сократилась даже в крупном бизнесе.

Для компенсации нехватки рук бизнес активно внедряет автоматизацию и активно использует аутсорсинговые экспертные сервисы. Доля компаний, использующих ИИ в работе служб ИБ, выросла с 3% до 27%. Технологии применяют для разработки правил корреляции SIEM, приоритизации уязвимостей и внутренней аналитики через чат-боты. Лидирующими сервисами, отданными на аутсорсинг, по-прежнему остаются услуги центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ, поддержка средств защиты информации и защита от DDoS. При этом впервые в выборку вошла и услуга выделения специалистов по ИБ, подтверждая пик кадрового дефицита в ИБ в 2025 г.

«Рынок ИБ-кадров расслоился: кандидаты, включая новичков, всё чаще приходят с ожиданиями быстрого карьерного роста и высокими зарплатными запросами. Работодатели, в свою очередь, подходят к расширению штата сдержанно и вынуждены искать баланс между потребностью в кадрах и требованиями к качеству. В условиях сдержанной политики найма компании всё меньше готовы растить специалистов с нуля, предпочитая «готовых» экспертов, которых можно сразу включать в операционные задачи», — сказала Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом, «Инфосистемы Джет».