Югорчане провели майские праздники за чтением книг

МТС с помощью сервисов «Кион Музыка», онлайн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа в период майских праздников и выяснила, как они провели досуг в выходные дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время прошедших майских праздников югорчане на 32% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – жители ХМАО чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+14%) и слушали музыку на стиримингах (+12%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – юмористическое фэнтези Андрея Белянина «Багдадский вор», роман братьев Стругацких «Град обреченный», приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Среди отечественных картин лидерами по просмотрам стали детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, новый сезон детективного сериала «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, а также комедия «Уволить Жору» (18+) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном.

В список самых популярных треков в период майских праздников среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа вошли «Мальборо» от Sayan, Bearwolf с песней «Феникс» и Hollyflame с композицией «Тону».