Ямальцы провели майские праздники за чтением книг

МТС с помощью сервисов «Кион Музыка», онлайн-кинотеатра «Кион» и книжного сервиса «Кион Строки» проанализировала активность пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа в период майских праздников и выяснила, как они провели досуг в выходные дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Во время прошедших майских праздников ямальцы на 48% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – жителя ЯНАО чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+61%) и слушали музыку на стиримингах (+10%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – автобиографическая проза Дины Рубиной «Яша, ты этого хотел?», цикл городского фэнтези Лии Арден «Нити судьбы», а также первая книга исторического романа Алексея Иванова «Тобол. Много званых».

Среди отечественных картин лидерами по просмотрам стали детективный триллер «Отпечатки» (18+) с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, новый сезон детективного сериала «Черное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, а также масштабная экранизация произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

В список самых популярных треков в период майских праздников среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа вошли «Мальборо» от Sayan, Bearwolf с песней «Феникс» и Hollyflame с композицией «Тону».

