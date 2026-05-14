VVP Group расширяет портфель решений за счёт сотрудничества с компанией «Булат»

VVP Group объявила о начале сотрудничества с компанией «Булат» — российским разработчиком и производителем печатающих устройств и расходных материалов для оперативной офисной печати.

В рамках соглашения VVP Group получила статус официального дистрибьютора продукции «Булат» и будет осуществлять поставки продукции бренда через партнерскую сеть.

Сотрудничество с «Булат» позволяет VVP Group расширить ассортимент в сегменте печатной техники и дополнить предложение решениями российского производителя. Включение продукции «Булат» в портфель компании направлено на развитие поставок печатающих устройств и расходных материалов для задач офисной печати.

«Мы видим интерес к решениям российских производителей в сегменте печатной техники. Сотрудничество с «Булат» позволяет нам расширить предложение и предложить партнерам дополнительные варианты при выборе оборудования и расходных материалов», — сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

Компания «Булат» работает на рынке цифровой печати более 30 лет и специализируется на разработке и производстве расходных материалов и печатающих устройств. В 2023 г. компания вывела на рынок собственный бренд оборудования.

«Мы гордимся тем, что VVP Group стала нашим стратегическим партнёром, это важный шаг в развитии нашего бренда на российском рынке. Сотрудничество с VVP Group, открывает новые возможности для продвижения наших решений в отрасли цифровой печати», — сказал Сергей Кузин, генеральный директор компании «Булат».

«Когда два профессионала объединяют усилия — выигрывают клиенты. Мы уверены, что наше сотрудничество с VVP Group принесёт реальные плоды в виде качественных решений для бизнеса», — отметил Олег Рыбалкин, директор по продажам компании «Булат».

Развитие сотрудничества соответствует стратегии VVP Group по расширению продуктового портфеля. Статус официального дистрибутора продукции «Булат» позволит компании предложить партнерам решения в сегменте печатной техники и расходных материалов.

