Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«VK Знакомства» расширили возможности общения внутри сервиса

«VK Знакомства» расширили возможности общения внутри сервиса: пользователям стала доступна отправка голосовых сообщений и изображений в чатах. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Новые функции позволяют ближе познакомиться с собеседником и сделать диалог более живым. Голосовые сообщения помогут передать эмоции, интонацию и настроение — то, что особенно важно на этапе знакомства и сложно уловить в тексте.

В приложении сохраняется безопасность взаимодействия: написать можно после взаимного интереса, а отправка изображений доступна после обмена текстовыми сообщениями. Дополнительно в приложении работает система распознавания нежелательного контента: если алгоритмы определяют изображение как потенциально чувствительное, сообщение автоматически приходит размытым. В настройках можно полностью ограничить получение фотографий от собеседников.

«Мы стараемся дать пользователям как можно больше инструментов, чтобы у них была возможность лучше узнать собеседника до встречи. Обмен голосовыми сообщениями и фото — следующий шаг в этом направлении. Мы уделяем особое внимание безопасности: пользователь сам контролирует, какой контент он хочет видеть и с кем продолжать общение», — сказал директор «VK Знакомств» Игорь Кузнецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290