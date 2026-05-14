В Чувашии «МегаФон» улучшил связь для сельчан и автотуристов

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в малых населенных пунктах Комсомольского района республики. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование в деревне Александровке, усилив покрытие 4G также в соседних поселениях и на трассе Цивильск — Ульяновск.

Помимо Александровки, цифровые преобразования коснулись территории административного центра, села Комсомольского, и небольшого села Луцкого. Чтобы обеспечить здесь широкое покрытие и оптимальную емкость сети, инженеры задействовали сразу низкий и средний диапазон частот. Сейчас в зоне действия нового оборудования скорость загрузки мобильных данных достигает 150 Мбит/c.

Суммарно в населенных пунктах проживает более 5 тыс. человек. Кроме того, вблизи проходит участок автодороги федерального значения Цивильск — Ульяновск. Благодаря проведенным работам местные жители и проезжие могут без задержек и зависаний воспользоваться любыми необходимыми цифровыми сервисами: порталом «Госуслуг», приложениями банков, онлайн-кинотеатрами, видеосвязью и т.д.

«В теплое время года интернет-трафик в республике традиционно “мигрирует” за город. Мы знаем об этом и заблаговременно усиливаем инфраструктуру связи в сельской местности. В Александровке и близлежащих селах потребность в расширении сети была высока: загрузка мобильных данных здесь в сравнении с зимними месяцами уже выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.

Как показывают большие данные оператора, сельские жители в регионе в среднем используют по 32 ГБ мобильного трафика в месяц. В окрестностях Александровки показатель приближается к 35 ГБ. А максимальные цифры фиксируют в Уразмаметево в Яльчикском районе — почти 70 ГБ на человека.