«Телфин» запускает определитель автоответчика

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении возможностей работы АТС «Телфин.Офис» и виртуальных телефонных номеров. Теперь при обзвоне клиентов коммуникационная платформа «Телфин» автоматически определяет, кто принимает вызов, и моментально прерывает звонок, если срабатывает автоответчик. Таким образом компании больше времени уделяют реальным диалогам с клиентами.

Новый сервис «Телфин» позволяет бизнесу существенно экономить ресурсы, освобождая операторов от прослушивания автоответчиков. Сотрудники компаний фокусируются на живых контактах, что положительно влияет на продуктивность. Быстрый дозвон до реальных клиентов улучшает сервис и увеличивает скорость обработки заявок.

Эта технология помогает в режиме реального времени определять, кто отвечает на звонок — клиент или автоответчик. Если на линии робот, то соединение сразу разрывается. Это повышает процент информирования покупателей, гарантирует точность данных по конверсии и снижает расходы на исходящую связь.

«Система также повышает KPI, учитывая в статистике только успешные звонки, и обеспечивает достоверную аналитику за счет отсеивания неэффективных контактов. Исключение автоответчиков гарантирует чистоту данных для более точного прогнозирования и планирования», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Определитель автоответчика работает на базе ИИ при подключении АТС «Телфин.Офис» и виртуальных телефонных номеров провайдера. Сервис распознает голосовых роботов при звонках на городские и мобильные номера РФ. Новое решение работает как при ручном наборе номера оператором, так и в случае автообзвона.

