Старейшая библиотека Забайкалья организует международные онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк»

ПАО «МТС» перевела дистанционные и онлайн-мероприятия Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на отечественную платформу «МТС Линк». Сервис позволяет сотрудникам в режиме онлайн общаться по рабочим вопросам, проводить обучение, семинары и совещания, а также организовывать встречи с коллегами из других стран. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина провела семинар-совещание руководителей библиотек Забайкалья. В рамках мероприятия на платформе «МТС Линк» состоялся международный круглый стол «Библиотека как хранитель памяти и мост межнационального согласия». Отечественная платформа коммуникаций объединила представителей управлений культуры и директоров библиотек Забайкальского края и Автономного района Внутренняя Монголия (КНР). Участники встречи обсудили роль библиотек как хранителей исторической памяти и площадок для межнационального диалога, уделили внимание совместным проектам, говорили о значении классической литературы как общего культурного основания для разных народов. Функция текстовой расшифровки на базе ИИ «МТС Линк» позволила преобразовать речь спикеров в текст, выделить тезисы и сохранить итоги встречи для дальнейшей работы.

Старейшая библиотека Забайкалья является самым крупным книгохранилищем в Забайкальском крае, научным, информационно-просветительским учреждением и методическим центром для муниципальных библиотек. Пушкинка организует литературные вечера, мастер-классы, презентации, лекции и выставки, а также является популярной площадкой для обсуждения актуальных тем в офлайн-, онлайн- и гибридном формате. Многие из них теперь можно проводить и на платформе «МТС Линк», что позволяет расширить географию мероприятий и привлечь дополнительных посетителей, а также реализовывать совместные цифровые проекты с библиотеками других стран. Функционал платформы позволяет подключить синхронного переводчика для комфортной коммуникации, а встроенный видеоредактор обеспечивает запись встречи для последующего обмена между участниками и размещения видео на электронных ресурсах.

«Сегодня библиотеки края являются культурными, образовательными, научно-исследовательскими центрами, на территории которых проводится огромное количество различных мероприятий, круглые столы, конференции, научные чтения, среди которых, например, известны ежегодные Географические чтения «Встречи путешественников» по линии РГО и другие. Инструментарий «МТС Линк» позволяет проводить мероприятия, сочетая онлайн и офлайн-формат, тем самым расширяя географию участников и облегчая коммуникацию. Так, благодаря саммаризации, участники встречи получают текстовую расшифровку ключевых тезисов, вопросы и ответы на них, и в дальнейшем могут использовать информацию для публикации научных и исследовательских работах», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

«Действительно, для Забайкальской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина с её насыщенностью работы в информационно-просветительской деятельности, в том числе с привлечением спикеров из других регионов и стран, важно было предоставить функциональный и простой в использовании сервис коммуникации, в то же время отвечающий требованиям информационной безопасности. МТС Линк соответствует современным стандартам, помогая читателям библиотеки и участникам мероприятий общаться в едином цифровом пространстве независимо от своего местоположения», – рассказала директор краевой библиотеки им. А. С. Пушкина Елена Сивцова.