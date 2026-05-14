Рынок colocation подошел к точке баланса: цены могут вырасти до 10% в 2026 году

Консалтинговое агентство iKS-Consulting и ведущий российский дистрибьютор услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщили представители iKS-Consulting.

Как показало исследование iKS-Consulting, проведенное в апреле 2026 г., в I квартале 2026 г., цены на услуги colocation стабилизировались второй квартал подряд: индекс 3DCI (3data Colocation Index) составил 101% по отношению к IV кварталу 2025 года как в Московском регионе, так и в Санкт-Петербурге. Однако текущая стабильность формируется на фоне разнонаправленных факторов, которые могут привести к новому витку роста цен уже в течение года.

Средняя прейскурантная цена на услугу colocation (размещение стандартной стойки 42U с подключением до 5 кВт) в Московской агломерации составила 162 тыс. руб., в Санкт-Петербургской — 111 тыс. руб. Указанные значения не учитывают индивидуальные скидки и НДС.

Рынок между ростом затрат и усилением конкуренции

По данным исследования, в I квартале изменение тарифов носило точечный характер и затронуло отдельных операторов ЦОДов. При этом рынок оказался в состоянии баланса между факторами, сдерживающими рост цен, и факторами, способствующими их увеличению.

С одной стороны, операторы дата-центров продолжают испытывать давление растущих капитальных и операционных затрат, связанных со строительством и эксплуатацией инфраструктуры. Это формирует фундамент для повышения цен в среднесрочной перспективе.

С другой стороны, спрос на услуги colocation демонстрирует признаки замедления. Часть спроса носит отложенный характер и может реализоваться только при улучшении макроэкономической ситуации. На этом фоне усиливается ценовая конкуренция, включая более гибкую скидочную политику со стороны операторов.

Новые мощности могут подтолкнуть цены вверх

В течение 2026 г. в Московском регионе ожидается ввод новых объектов ЦОДов. В зависимости от сценария развития рынка объем новых мощностей может составить порядка 3–6 тыс. стойко-мест.

При этом уровень цен в новых проектах, как правило, формируется выше текущего среднерыночного уровня. По мере ввода таких объектов это может оказывать умеренное влияние на рынок и способствовать постепенному росту цен.

Одновременно увеличение предложения способно усилить конкуренцию между операторами, что будет сдерживать резкие ценовые изменения.

Прогноз: умеренный рост цен

С учетом текущего баланса факторов аналитики ожидают, что в 2026 г. прейскурантные цены на услуги colocation продемонстрируют умеренный рост — порядка 10% в годовом выражении.

Таким образом, текущая стабилизация цен может носить временный характер и отражает переходный этап развития рынка.

Об индексе 3DCI

Индекс 3data Colocation Index (3DCI) отражает ежеквартальную динамику цен на базовую услугу colocation и косвенно характеризует баланс спроса и предложения на рынке коммерческих дата-центров.

Под базовой услугой понимается предоставление места в дата-центре для размещения стандартной серверной стойки с электропитанием (до 5 кВт), включая стойку 42U и два однофазных вертикальных блока PDU.

Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга цен iKS-Consulting совместно с 3data с использованием стандартной статистической методологии.