НИТУ МИСИС запускает Центр освоения цифровых технологий в строительстве

Университет науки и технологий МИСИС объявляет о запуске Центра освоения цифровых технологий в строительстве, созданного на базе кафедры «Строительство подземных сооружений и горных предприятий» при поддержке компаний «Трансинжстрой» и «Эльга». Он станет площадкой для подготовки специалистов в области цифровизации строительной и горнорудной отраслей, внедрения современных ИТ-решений и развития практико-ориентированного инженерного образования. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

«Ежегодно выпускники Университета МИСИС трудоустраиваются в ведущие компании страны, в том числе сферы городского строительства. Центр освоения цифровых технологий, созданный в нашем вузе совместно с АО «Трансинжстрой», станет площадкой для подготовки специалистов в области цифровизации строительной отрасли, внедрения современных ИТ-решений и развития практико-ориентированного инженерного образования», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Центр объединит образовательные программы, отраслевую экспертизу и современные цифровые инструменты, востребованные в строительной отрасли. В арсенале более чем 20 специализированных программных решений, а также роботизированные комплексы, включая робособаку и гуманоидного робота. Образовательные программы будут реализовываться при участии практикующих экспертов и представителей ведущих компаний отрасли.

«Наша кафедра развивает современные подходы в строительстве уникальных объектов и внедрении цифровых технологий, реализуя совместно с партнёрами инновационные проекты. Мы стремимся не только соответствовать современным требованиям отрасли, но и предвосхищать её будущие запросы, готовя специалистов к новым технологическим вызовам», — сказал проф., д.т.н. Александр Панкратенко, заведующий кафедрой строительства подземных сооружений и горных предприятий НИТУ МИСИС.

«Для УК "Эльга" участие в создании центра — это стратегическая инвестиция в развитие отраслевых компетенций и подготовку специалистов для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Компания активно внедряет цифровые модели объектов, технологии искусственного интеллекта, автоматизации и роботизированные решения, что позволяет повышать производительность и обеспечивать высокое качество продукции», — сказал к.т.н. Александр Исаев, генеральный директор УК «Эльга».

Особое внимание центр будет уделять программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. Уже более пяти лет в МИСИС успешно реализуется обучение BIM-технологиям. Также разрабатываются новые образовательные программы, посвященные применению искусственного интеллекта и роботизированных систем в строительстве и промышленности.

«Для нашей компании участие в создании центра — это в первую очередь подготовка специалистов, обладающих практическими знаниями в области ИТ-решений, под наши высокие требования и стандарты. Новый центр позволит студентам еще на этапе учебы получить реальный опыт работы с цифровыми инструментами и технологиями, используемыми в нашей индустрии. Выпускники быстро адаптируются; они конкурентоспособны, так как обладают навыками, которые востребованы сегодня, и у них есть хороший шанс построить успешную карьеру в области строительства и проектирования», — сказал к.т.н. Алексей Машин, генеральный директор АО «Трансинжстрой».

В ближайшее время будут подведены итоги второго потока обучения строителей, освоивших применение цифровых решений на этапе строительства. Уже открыт набор на следующий поток программы профессиональной переподготовки по BIM-технологиям.

