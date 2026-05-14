На майских праздниках татарстанцы провели больше времени за кино и сериалами

Холдинг «ON Медиа», входящий в группу компаний МТС, проанализировал активность татарстанцев во время майских праздников и рассказал, что читали, смотрели и слушали жители республики с 1 по 11 мая. По сравнению с праздничными днями 2025 г., татарстанцы на 51% больше смотрели кино и на 21% больше читали. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди отечественных кинокартин на майских татарстанцы отдали предпочтение детективам. По данным онлайн-кинотеатра «Кион» от МТС, в этот период самыми популярными у жителей республики стали детективный триллер «Отпечатки» (18+) с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях и новый сезон детективного сериала «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым (16+). Пока взрослые проводили время за детективами, дети со своими родителями смотрели экранизацию «Сказки о царе Салтане» (6+) Александра Пушкина с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, кинокартина заняла третье место в майском топе татарстанцев.

По данным книжного сервиса «Кион Строки» от МТС, прохладные майские выходные татарстанцы провели за чтением произведений в жанре фэнтези, любовных романов, детективов, а также современной литературы. Топ книг, прочитанных за этот период жителями региона, возглавило героическое фэнтэзи «Ониксовый шторм» (18+), продолжение серии мировых бестселлеров Ребекки Яррос. На втором месте расположилась более ранняя книга серии «Эмпирей» этого же автора «Железное пламя» (18+). Третье место в топе книжных предпочтений татарстанцев на майских праздниках занял завершающий том цикла фэнтезийной саги Брендона Сандерсона и Роберта Джордана «Колесо Времени» — «Книга 14. Память Света» (16+).

По сравнению с праздничными днями мая 2025 г., в 2026 г. татарстанцы слушали музыку на 39% больше. Для расслабленных выходных жители республики выбирали танцевальную и поп-музыку, в том числе с фолк-элементами, а также хип-хоп. По данным стриминга «Кион Музыка» от МТС, в рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: «Мальборо» Sayan, «Феникс» от Bearwolf и «Тону» от Hollyflame.