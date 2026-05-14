Мужчины чаще женщин задумываются над сменой работы

Россияне активно интересуются возможностями трудоустройства и дополнительной занятости. В I квартале 2026 г. оживленность пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее решительными кандидатами являются мужчины в возрасте 35–44 лет, а средняя предлагаемая заработная плата составила 73,1 тыс. руб./мес., выяснили аналитики «МегаФона» и «Авито Работы» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мужчины задумываются над сменой должности, места работы и поиском дополнительных вариантов занятости на 63% чаще, чем женщины. Соискатели 35-44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес – на них приходится 27% от объема данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

В целом возрастная категория 35-44 лет лидирует, ее доля составляет 43% среди остальных кандидатов. Дальше идут соискатели 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (18%). Однако по динамике спроса на трудоустройство впереди школьники и студенты, которые пока заняты получением образования: за последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 27%. Немного меньшая динамика у людей 55-64 лет (+24%) и старше 65 (+22%).

Чаще всего соискатели смотрят вакансии и отправляют резюме будущим работодателям во вторник и среду, а в воскресенье предпочитают брать паузу на отдых.

Традиционно декабрь и январь являются самыми «тихими» месяцами по вопросу смены работы. Наращиваются темпы найма летом и осенью. В 2025 г. пиковым периодом стал сентябрь-октябрь, когда трафик был на треть больше среднемесячного значения.

Активность соискателей продолжает расти, и этот тренд наблюдается не только в выборке по полу и возрасту, но и по определённым профессиям. Также фиксируется увеличение инициативности соискателей по многим направлениям, включая прикладные специальности и квалифицированных специалистов.

«По данным «Авито Работы», в период с февраля по март 2026 г. рынок труда показал значительный рост вовлеченности среди соискателей. Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141,73 тыс. руб./мес. Сильный рост наблюдается и в других профессиях: садовники — на 111%, с зарплатными ожиданиями в 72,42 тыс. руб/мес, а сортировщики — на 80% (73,16 тыс. руб./мес.). В свою очередь, динамика числа вакансий, также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».