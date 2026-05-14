Разделы

Веб-сервисы
|

Мужчины чаще женщин задумываются над сменой работы

Россияне активно интересуются возможностями трудоустройства и дополнительной занятости. В I квартале 2026 г. оживленность пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее решительными кандидатами являются мужчины в возрасте 35–44 лет, а средняя предлагаемая заработная плата составила 73,1 тыс. руб./мес., выяснили аналитики «МегаФона» и «Авито Работы» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мужчины задумываются над сменой должности, места работы и поиском дополнительных вариантов занятости на 63% чаще, чем женщины. Соискатели 35-44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес – на них приходится 27% от объема данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

В целом возрастная категория 35-44 лет лидирует, ее доля составляет 43% среди остальных кандидатов. Дальше идут соискатели 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (18%). Однако по динамике спроса на трудоустройство впереди школьники и студенты, которые пока заняты получением образования: за последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 27%. Немного меньшая динамика у людей 55-64 лет (+24%) и старше 65 (+22%).

Чаще всего соискатели смотрят вакансии и отправляют резюме будущим работодателям во вторник и среду, а в воскресенье предпочитают брать паузу на отдых.

Традиционно декабрь и январь являются самыми «тихими» месяцами по вопросу смены работы. Наращиваются темпы найма летом и осенью. В 2025 г. пиковым периодом стал сентябрь-октябрь, когда трафик был на треть больше среднемесячного значения.

Активность соискателей продолжает расти, и этот тренд наблюдается не только в выборке по полу и возрасту, но и по определённым профессиям. Также фиксируется увеличение инициативности соискателей по многим направлениям, включая прикладные специальности и квалифицированных специалистов.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«По данным «Авито Работы», в период с февраля по март 2026 г. рынок труда показал значительный рост вовлеченности среди соискателей. Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141,73 тыс. руб./мес. Сильный рост наблюдается и в других профессиях: садовники — на 111%, с зарплатными ожиданиями в 72,42 тыс. руб/мес, а сортировщики — на 80% (73,16 тыс. руб./мес.). В свою очередь, динамика числа вакансий, также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290