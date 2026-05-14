Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС добавила скорости LTE для дачников Челябинска и Магнитогорска

МТС увеличила емкость сети и улучшила покрытие сети LTE в дачных массивах под Челябинском и Магнитогорском. В результате скорость передачи данных в СНТ и коттеджных поселках в среднем выросла на 40%.

К новому дачному сезону МТС расширила емкость сети 4G и увеличила скорость мобильного интернета в садовых товариществах «Урал» и «Чайка», в поселках Кременкуль, Новый Кременкуль и Садовый, где расположены не только летние дачи челябинцев, но и частные дома, в которых южноуральцы живут круглогодично. Скорость мобильного интернета также выросла в дачных массивах на северном выезде из Челябинска – в СНТ «Уралец» и «Авиатор».

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

На юге области МТС увеличила скорость мобильного интернета для магнитогорских дачников. Улучшения коснулись левобережной части города: СНТ «Горняк», «Уралец», «Зеленая долина», «Коммунальщик» и «Машиностроитель-2». После проведенных работ еще больше жителей региона могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на дачных участках и делиться фотографиями урожая. Обновленная сеть LTE позволяет совершать голосовые вызовы через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Мы постоянно развиваем сеть сотовой связи в Челябинской области, в том числе создаем ей дополнительный запас мощности с учетом растущего интернет-трафика. Загородные локации и места отдыха – дачные массивы и берега южноуральских озер – не исключение. В преддверии лета мы усилили покрытие в Сосновском районе, который продолжает активно расширяться, а также добавили ресурса по другим направлениям, среди которых пригород Магнитогорска. Для нас важно, чтобы даже на отдыхе южноуральцы имели доступ ко всем привычным цифровым сервисам», − отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Андрей Слекеничс, «Сбертех»: Среды разработки становятся интеллектуальными платформами

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290