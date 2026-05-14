Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил сеть рядом с монгольской границей в Забайкалье

Скоростной мобильный интернет и уверенный сигнал связи получили жители забайкальского села Мордой, который располагается в 80 км от Монголии. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, значительно расширившее зону покрытия 4G и улучшившее качество телеком-услуг.

Мордой располагается почти в 400 км от Читы и в то же время всего в 80 км от границы с другой страной – Монголией. Село относится к малочисленным, здесь проживают менее 350 человек, но есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад, медучреждение, почта, магазин и даже библиотека.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Ранее связь в Мордое обеспечивалась за счёт базовых станций из соседних поселений Кыра и Любовь. Появление собственного телеком-объекта в селе позволило улучшить качество мобильной связи и ускорить интернет до 60 Мбит/с. Такая скорость позволяет местным жителям с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, дистанционно получать государственные услуги, заказывать товары в интернет-магазинах, смотреть видео в хорошем качестве или читать онлайн‑книги.

«Для нас важно, чтобы технологии были доступны каждому жителю региона, независимо от того, где он живет: в крупном городе или совсем небольшом поселении. Мордой – яркий пример того, как работа оператора меняет жизнь людей к лучшему. Теперь у трех сотен жителей есть надёжный канал связи, который позволяет им учиться, работать, занимательно проводить досуг и чувствовать себя в безопасности», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

В России создана платформа идентификации БПЛА

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290