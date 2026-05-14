Каждый пятый сотрудник, владеющий навыками работы с ИИ, регулярно применяет эти технологии в рабочих задачах

Эксперты «Авито Работы» и «Контура» провели исследование, чтобы выяснить, как часто россияне используют искусственный интеллект в работе и как развитие технологий повлияло на требования к специалистам. В опросе приняли участие более 5 тыс. работающих россиян, осваивающих навыки работы с ИИ. Результаты исследования показывают, что технологии постепенно становятся частью рабочей рутины: каждый пятый (21%) респондент, изучающий возможности ИИ, регулярно использует этот инструмент в рабочих задачах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Большинство работающих россиян (67%), которые учатся работать с ИИ, пока используют эти инструменты на базовом уровне в повседневной жизни. Однако каждый десятый работающий респондент (10%) уже разобрался в продвинутых настройках и промптах. Еще 2% опрошенных сообщили, что обучают других людей или создают курсы по работе с ИИ.

В опросе среди респондентов, осваивающих навыки работы с ИИ, наибольшая доля (13%) приходится на специалистов из сферы производства, инженерии, строительства и технических специальностей. Еще 9% участников опроса — представители сфер образования, науки и исследовательской деятельности. На IT, разработку и аналитику данных приходится 7% опрошенных. Столько же — у работников розничной торговли, сферы услуг и HoReCa (7%), а также у сотрудников финансовых организаций, бухгалтерии, аудиторских и юридических фирм (7%).

Чаще всего интерес к изучению возможностей ИИ возникает из личной мотивации. Почти половина респондентов (49%) отметили, что начали изучать технологии из любопытства. Еще 32% захотели освоить востребованный навык, 31% — повысить профессиональный уровень, а 23% — автоматизировать рутинные задачи. 21% опрошенных хотели таким образом повысить доходы, а каждый десятый (10%) намеревался сменить профессию.

Молодые россияне чаще видят в ИИ возможность упростить рабочие процессы и увеличить доходы. Желание автоматизировать рутинные задачи отметили 27% респондентов 18–24 лет и 25% участников 25–34 лет при среднем по выборке показателе 23%. Кроме того, ради увеличения заработка ИИ начали осваивать 27% опрошенных 18–24 лет и 26% россиян 25–34 лет против 21% в среднем среди всех участников исследования. В то же время у старших возрастных групп мотивация чаще связана с интересом к самим технологиям. Любопытство как главный стимул к изучению ИИ назвали 54% респондентов 45–54 лет, столько же участников 55–64 лет и 56% россиян старше 65 лет.

Самостоятельное обучение остается самым популярным способом освоения ИИ-инструментов. Более половины опрошенных (51%) изучают возможности нейросетей самостоятельно через практику и открытые источники. Еще 17% учатся с помощью друзей и коллег, 12% смотрят обучающие видео, а 9% проходят бесплатные онлайн-курсы.

Работодатели также постепенно подключаются к обучению сотрудников. У 10% сотрудников проводятся внутренние курсы, еще 8% получают компенсацию стоимости внешнего обучения. 12% опрошенных сообщили, что были проведены разовые лекции, а 17% — что обучение пока только планируют внедрить.

Константин Куница, директор сервиса HRmost: «Мы видим, что если в среднем по стране суммарно около 18% работодателей уже проводят внутренние курсы по ИИ или компенсируют внешнее обучение, то в крупных городах этот тренд развивается еще активнее. Например, о такой поддержке со стороны компаний сообщили 32% опрошенных из Нижнего Новгорода, 32% — из Челябинска и 24% — из Москвы. Это говорит о том, что бизнес в крупных экономических центрах уже воспринимает ИИ-компетенции как хороший инструмент для повышения эффективности».

Даниил Бориславский, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop: «Навык работы с ИИ постепенно становится частью базовой цифровой грамотности сотрудников. Но вместе с этим у бизнеса появляется новая задача: не только обучать людей пользоваться такими инструментами, но и выстраивать правила безопасной работы с ними. Нейросети уже используют не только ИТ-специалисты. Сотрудники применяют их для подготовки текстов и презентаций, обработки таблиц, анализа данных, работы с кодом, поиска информации и автоматизации рутинных задач.При этом использование таких сервисов не всегда проходит через контур информационной безопасности: человек может выбрать удобный внешний инструмент и начать применять его в ежедневной работе самостоятельно. Для компании это создает дополнительную зону ответственности. Во внешние ИИ-сервисы могут попадать внутренние документы, коммерческая информация, клиентские данные, фрагменты переписок или кода. Если правила работы с такими инструментами не определены, бизнесу сложнее понимать, какие сервисы используют сотрудники, через какие аккаунты они работают и какие данные туда передаются. Поэтому развитие ИИ-компетенций важно сопровождать базовой управляемостью: определять допустимые сценарии использования ИИ, разграничивать доступы к данным, объяснять сотрудникам, какую информацию нельзя загружать во внешние сервисы, и выстраивать контроль за работой с чувствительными данными».

Россияне также отмечают, что развитие ИИ постепенно влияет на требования к специалистам. По мнению 28% участников исследования, владение ИИ становится базовым профессиональным навыком. Еще четверть (25%) считают, что технологии меняют набор рутинных обязанностей сотрудников, а 24% говорят о росте требований к скорости работы. Кроме того, каждый пятый респондент (20%) уверен, что ИИ повышает значимость креативности и умения ставить задачи, а 19% считают, что на фоне автоматизации будет особенно востребовано аналитическое мышление.