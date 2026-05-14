Разделы

Веб-сервисы Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

«К2 НейроТех»: российским пользователям нужно готовиться к отказу от зарубежных ИИ сервисов

«К2 НейроТех» предупреждает о росте рисков при использовании зарубежных платформ искусственного интеллекта вроде OpenAI и Anthropic и рекомендует российскому бизнесу заранее выстраивать стратегию миграции на отечественные и on premises решения. По оценке экспертов «К2 НейроТех», характер ограничений доступа к зарубежным ИИ сервисам для российских пользователей за последние месяцы заметно изменился. Об этом CNews сообщили представители «К2 НейроТех».

Если ранее большинство компаний сталкивались с прямой недоступностью сервисов из определенных стран, то сейчас крупные провайдеры все чаще применяют проактивные меры: KYC проверку по паспорту, селфи верификацию, точечные блокировки по IP адресам и деактивацию аккаунтов по совокупности поведенческих и контентных признаков. Сообщения о таких блокировках уже стали массовыми и регулярно появляются в социальных сетях и СМИ, превращая использование зарубежных ИИ платформ для российской аудитории в игру с постоянно ухудшающимися шансами.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

«Российским пользователям, а тем более бизнесу, уже сейчас стоит готовиться к системному уходу от зарубежных ИИ сервисов вроде Anthropic или OpenAI в пользу отечественных решений — «ЯндексGPT», Yandex AI Studio, GigaChat и других, — сказал Вячеслав Дегтярев, руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех». — Для компаний это означает угрозу внезапной потери доступа к критичным процессам и инструментам, а также неопределенность с режимом обработки персональных и коммерчески чувствительных данных за рубежом».

На фоне усиливающегося внешнего комплаенс давления российские платформы, по данным «К2 НейроТех», уже достигли уровня, позволяющего закрывать большую часть прикладных ИИ задач бизнеса — от генерации текстов и кода до встраивания ИИ в цифровые продукты. При сопоставимом уровне сервиса они обеспечивают более предсказуемую стоимость владения и понятную юридическую модель работы с данными. Для крупных компаний логичным следующим шагом становится переход на on premises решения на базе отечественных моделей: это дает контроль над инфраструктурой и данными, снижает регуляторные риски и де факто воспроизводит функциональность ведущих западных провайдеров внутри периметра компании. В условиях «ИИ по паспорту» именно локальные и on premises платформы выглядят наиболее устойчивой стратегией на горизонте ближайших лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290