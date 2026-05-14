«К2 НейроТех»: российским пользователям нужно готовиться к отказу от зарубежных ИИ сервисов

«К2 НейроТех» предупреждает о росте рисков при использовании зарубежных платформ искусственного интеллекта вроде OpenAI и Anthropic и рекомендует российскому бизнесу заранее выстраивать стратегию миграции на отечественные и on premises решения. По оценке экспертов «К2 НейроТех», характер ограничений доступа к зарубежным ИИ сервисам для российских пользователей за последние месяцы заметно изменился. Об этом CNews сообщили представители «К2 НейроТех».

Если ранее большинство компаний сталкивались с прямой недоступностью сервисов из определенных стран, то сейчас крупные провайдеры все чаще применяют проактивные меры: KYC проверку по паспорту, селфи верификацию, точечные блокировки по IP адресам и деактивацию аккаунтов по совокупности поведенческих и контентных признаков. Сообщения о таких блокировках уже стали массовыми и регулярно появляются в социальных сетях и СМИ, превращая использование зарубежных ИИ платформ для российской аудитории в игру с постоянно ухудшающимися шансами.

«Российским пользователям, а тем более бизнесу, уже сейчас стоит готовиться к системному уходу от зарубежных ИИ сервисов вроде Anthropic или OpenAI в пользу отечественных решений — «ЯндексGPT», Yandex AI Studio, GigaChat и других, — сказал Вячеслав Дегтярев, руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех». — Для компаний это означает угрозу внезапной потери доступа к критичным процессам и инструментам, а также неопределенность с режимом обработки персональных и коммерчески чувствительных данных за рубежом».

На фоне усиливающегося внешнего комплаенс давления российские платформы, по данным «К2 НейроТех», уже достигли уровня, позволяющего закрывать большую часть прикладных ИИ задач бизнеса — от генерации текстов и кода до встраивания ИИ в цифровые продукты. При сопоставимом уровне сервиса они обеспечивают более предсказуемую стоимость владения и понятную юридическую модель работы с данными. Для крупных компаний логичным следующим шагом становится переход на on premises решения на базе отечественных моделей: это дает контроль над инфраструктурой и данными, снижает регуляторные риски и де факто воспроизводит функциональность ведущих западных провайдеров внутри периметра компании. В условиях «ИИ по паспорту» именно локальные и on premises платформы выглядят наиболее устойчивой стратегией на горизонте ближайших лет.