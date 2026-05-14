ИИ не справляется с лучшими подделками: ДЭВУ (Poizon) назвал главные ограничения технологий в борьбе с контрафактом

Несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта в e-commerce, полностью автоматизировать проверку подлинности товаров пока невозможно. Об этом CNews сообщили представители ДЭВУ (Poizon).

Современные ИИ-системы уже способны значительно ускорять первичную проверку товаров: в отдельных категориях анализ занимает около пяти секунд. Используемые компанией алгоритмы оценивают визуальные параметры товара, включая текстуры материалов, геометрию логотипов, швы, упаковку и маркировку, сопоставляя их с масштабными базами эталонных данных, включающими тысячи брендов и более 100 тыс. товарных образцов. Такие базы постоянно обновляются по мере расширения товарного каталога и появления новых сценариев проверки.

Однако наиболее сложными для технологий остаются высококачественные подделки, максимально приближенные к оригиналу по материалам и исполнению, а также товары после ремонта, длительного использования или замены отдельных элементов.

Еще одним ограничением остается зависимость ИИ от качества исходных данных. На точность проверки влияют освещение, ракурс съёмки, различия между производственными партиями, а также постоянно меняющиеся методы производителей контрафакта. По данным компании, в стандартных сценариях результаты ИИ-проверки более чем на 99,9999% совпадают с выводами экспертов, однако финальная проверка в сложных случаях по-прежнему требует участия человека.

«Искусственный интеллект серьезно изменил рынок аутентификации с точки зрения скорости, масштабирования и стандартизации процессов. Но его главное ограничение — работа в нестандартных сценариях. Когда речь идет о сложных подделках или товарах с историей использования, технологии пока не способны заменить экспертную оценку», — сказал Дмитрий Селихов, региональный директор ДЭВУ (Poizon) в России.

По мнению компании, наиболее реалистичной моделью для рынка в ближайшие годы останется гибридный подход, сочетающий ИИ-аутентификацию и экспертную проверку.

