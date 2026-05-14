ГК Softline объявляет о завершении формирования третьего кластера «Цифровые Решения»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о завершении формирования третьего кластера «Цифровые Решения». Переход к кластерной структуре стал логичным продолжением стратегической трансформации компании, начатой в 2025 г. В ее рамках ГК Softline последовательно укрепляла позиции ИТ-архитектора и разработчика собственных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Кластерная модель отражает новый этап развития группы и отвечает актуальным потребностям рынка. Сегодня цифровая трансформация требует от бизнеса не отдельных ИТ-инструментов, а комплексной и глубокой перестройки процессов, инфраструктуры и управленческих моделей. В этих условиях кластерная структура позволяет ГК Softline консолидировать технологические, продуктовые и отраслевые компетенции группы в рамках стратегически значимых направлений и формировать устойчивые центры экспертизы.

Каждый кластер объединяет дополняющие друг друга активы, разработки, сервисы и продуктовые линейки. Такой подход создает основу для реализации комплексных проектов «под ключ», масштабирования решений на существующей клиентской базе и повышения операционной эффективности бизнеса. Объединение компетенций и команд в технологические кластеры для их вывода на рынки капитала способствует формированию справедливой стоимости Группы и является одной из стратегических задач компании.

В настоящей момент в ГК Softline полностью сформированы три кластера. Текущая структура отражает приоритетные направления развития Группы на данном этапе и сохраняет потенциал для дальнейшего расширения с учетом потребностей рынка и стратегических задач компании.

FabricaONE.AI под руководством генерального директора Максима Тадевосяна фокусируется на решениях в области искусственного интеллекта, заказной разработке и индустриальном программном обеспечении. В состав кластера вошли SL Soft, Bell Integrator, «Девелоника», OmegAI, «Академия АйТи», BeringPro и консалтингово-внедренческий бизнес ГК «Борлас».

«СФ Тех» специализируется на разработке и внедрении высокотехнологичных решений, включая компьютерные системы и лазерные технологии, для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В него вошли VPG LaserONE, компании «Борлас секьюрити системз» и «Центр цифровой трансформации», входящие в Группу компаний «Борлас», Группа «Инферит», «Л1 Инжиниринг».

«Цифровые Решения» объединил компетенции в области комплексных ИТ-проектов, информационной безопасности, облачных сервисов и инфраструктуры, а также интеграции и дистрибуции, в том числе через цифровую платформу продаж. В его состав вошли «Софтлайн Решения», Infosecurity, Softline Digital, AХОFT, «Хабэко-Партнер» и другие активы компании. Стратегическое руководство кластером осуществляет генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров.

Кластерная модель создает условия для последовательного увеличения доли собственных высокорентабельных решений в портфеле Компании, повышения адаптивности продуктового предложения в условиях динамично меняющегося спроса, а также увеличения доходности бизнеса, что формирует основу для роста акционерной стоимости.

«Формирование кластерной структуры стало нашим стратегическим ответом на вызовы нового этапа цифровой трансформации. Мы создали модель, которая позволяет нам быстро реагировать на запросы рынка, эффективно инвестировать в перспективные разработки и быть прозрачными для инвесторов. Каждый из трех кластеров — FabricaONE.AI, «СФ Тех» и «Цифровые Решения» — это самостоятельный центр компетенций с собственными метриками и драйверами роста. Мы можем адресно инвестировать в развитие каждого направления, оценивать его рентабельность и, при необходимости, выводить на рынки капитала для кристаллизации стоимости. Для акционеров это означает понятную структуру, более предсказуемую оценку компании и более простой анализ нашего бизнеса. Мы уже получили первые результаты такой модели в 2025 году, а с появлением третьего кластера эта система начинает работу в полную силу», — сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.