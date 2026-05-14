«Геоскан» и «ЛизаАлерт» отработали применение дронов самолетного типа для поиска пропавших людей

Компания «Геоскан» продемонстрировала отряду беспилотной авиации ДПСО «ЛизаАлерт» возможности дронов самолетного типа с видеокамерами и тепловизорами для поиска пропавших людей на больших территориях. Алгоритмы искусственного интеллекта «ЛизаАлерт» успешно определили людей по полученным видеоданным. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Операторы дронов «ЛизаАлерт» опробовали в действии беспилотные авиационные системы «Геоскан 201 Видео» и «Геоскан 701 Видео». Оборудование подтвердило возможность обнаружения человека с помощью камер и тепловизоров, автоматического сопровождения объектов в полете. Полученные видеоматериалы обрабатывались в собственном программном обеспечении «ЛизаАлерт», которое использует нейросети для поиска людей.

С помощью «Геоскана 701 Видео» можно осмотреть участок площадью до 250 кв. км за один полет. Это полезно в ситуациях, когда требуется обследовать удаленные, обширные и труднодоступные территории, такие как горы, тайга или лесотундра, где развертывание наземных групп затруднено или опасно. Геоскан 201 Видео подойдет при поиске на меньших участках площадью до 42 кв. км, при этом его можно собрать и запустить всего за 10 минут.

Также был задействован квадрокоптер «Геоскан 801» с громкоговорителем и устройством доставки малогабаритных грузов, таких как аптечка и бутылка воды. Он может помочь отряду оповестить пропавшего человека о ведущихся поисковых работах, проинструктировать и сразу оказать помощь в критической ситуации.

«Дроны самолетного типа обладают полной автономностью и возможностью вести длительное наблюдение более обширных территорий. Маршрут можно построить так, чтобы за один полет охватить всю зону предполагаемого нахождения человека. Оператор в режиме реального времени на основании видеопотока определяет участки с признаками нахождения человека. А с помощью квадрокоптера можно оперативно помочь человеку. Это сочетание — автономность самолетов, широкая функциональность квадрокоптеров и интуиция оператора — увеличивает шансы на успех», — сказал руководитель отдела эксплуатации БАС компании «Геоскан» Федор Солощенко.

«Для отряда важно изучать и тестировать технологии, которые могут помочь сократить время поиска, особенно на больших и труднодоступных территориях. Возможности беспилотных систем самолетного типа открывают дополнительные сценарии применения в природной среде, где скорость обследования местности критически важна. При этом для нас особенно ценно, что полученные данные могут интегрироваться в существующие алгоритмы анализа и дополнять работу поисковиков на земле», — сказал Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» ДПСО «ЛизаАлерт».

