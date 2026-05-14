Директором по маркетингу «МТС Web Services» назначена Виктория Морозова

«МТС Web Services» (MWS) объявила о назначении Виктории Морозовой директором по маркетингу (Chief Marketing Officer). В новой роли Виктория сосредоточится на укреплении рыночного позиционирования и росте узнаваемости бренда MWS, развитии data-driven-подхода в маркетинге, а также комплексном продвижении собственных продуктов компании.

До прихода в MWS на протяжении четырёх лет Виктория занимала должность директора по бренд-маркетингу и коммуникациям облачного провайдера Cloud.ru. Под её руководством был проведен ребрендинг.

С 2013 по 2022 г. Виктория занимала руководящие позиции в российском подразделении Samsung. С 2017 г. она возглавляла направление маркетинговых коммуникаций в категории бытовая техника, где обеспечила переход от простой адаптации глобальных материалов к разработке и реализации маркетинговой стратегии на основе исследований локальных потребителей.

В новой должности Виктория будет отвечать за укрепление позиции MWS как одной из ключевых технологических компаний на российском рынке. В зону её ответственности войдёт формирование единой маркетинговой стратегии с фокусом на развитии собственных продуктов компании, включая облачные, ИИ- и ИБ сервисы, а также платформы для работы с данными, интеграции и совместной работы.

Особое внимание будет уделено росту узнаваемости бренда MWS и созданию ярких, нестандартных коммуникаций, формирующих эмоциональную связь с брендом. Ещё одной ключевой задачей станет построение клиентоцентричного, data-driven-маркетинга, напрямую поддерживающего бизнес-цели клиентов.