Разделы

Телеком
|

Big data T2: каждый пятый байкер в Москве – женщина

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал аудиторию байкеров в столице и сравнил с портретом москвича. Средний доход мотоциклиста почти на 40% больше заработка среднего москвича. Байкеры в 2,3 раза чаще, чем москвичи без мотоцикла, путешествуют по России и почти в 1,5 раза – за границу. Средний возраст столичного байкера, вопреки стереотипам, довольно зрелый – 40 лет. Мужчины-байкеры предпочитают устройства Apple, девушки – на базе Android. Самым тусовочным местом у байкеров оказалась не смотровая площадка на Воробьевых горах, а ВДНХ. У байкеров с высоким доходом популярен Центральный рынок, у молодежи – Никольская улица. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Data scientists T2 выяснили, что 19,6% любителей байков в Москве – женщины. Любопытно, что девушки-мотоциклистки зарабатывают на 22% больше мужчин без мотоциклов. В целом доход байкеров на 39% больше, чем у среднего жителя столицы. Однако разрыв доходов между полами среди байкеров остался: мужчины по-прежнему зарабатывают на 10-11% больше.

Самые популярные дни для поездок на байке были такими: вечер пятницы и субботы, без осадков в течение 12 часов, с температурой в вечернее время выше 15 градусов.

Значительный объем трат байкеров приходится на запчасти и экипировку. Пик посещаемости профильных магазинов ожидаемо приходится на начало сезона, а именно на апрель и май. С июля продажи товаров идут на спад.

Устройства Apple как один из самых популярных символов премиальности распространены среди мотоциклистов намного больше, чем среди остальных москвичей: 43% у байкеров против 27% по всем жителям. У женской половины сообщества iOS и вовсе обгоняет Android – 53% против 47%.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

Мотоциклисты много путешествуют – даже в несезон частота их поездок по России в 2,3 раза выше, чем у среднего москвича. Выезды за границу случаются чаще примерно на 47%, а миграций за пределы своего региона в летнее время в два раза больше, чем у москвичей без мотоцикла.

Самое посещаемое байкерское место в Москве – ВДНХ, следом идет Никольская улица – в эту локацию приезжает в основном молодежь до 35 лет. Наиболее зажиточные мотоциклисты собираются компаниями на Центральном рынке. Топ-5 локаций замыкают кафе в промзоне на Бережковской набережной и смотровая площадка РАН.

Популярны, но не вошли в топ главная база и штаб-квартира мотоклуба «Ночные волки» на Нижних Мневниках, смотровая площадка на Воробьевых горах, которая раньше была самым популярным мотоместом в Москве, и бары у Третьего транспортного кольца, где можно увидеть десятки припаркованных мотоциклов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290