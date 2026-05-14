Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Belle you вдвое сократил трудозатраты на кадровое делопроизводство благодаря HRlink

Бренд нижнего белья и одежды belle you автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью сервиса HRlink. Уже через два месяца после запуска компания ускорила HR-процессы, сократив трудозатраты не менее чем в два раза. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

Belle you — российский бренд с более чем 20-летней историей, основанный в Екатеринбурге. В 2019 г. компания прошла через масштабный ребрендинг под руководством соосновательницы российской марки 12storeez Марины Голомаздиной и запустила собственную линию базового белья. На сегодняшний день сеть насчитывает более 35 магазинов в крупнейших городах России и за рубежом.

География бизнеса и распределенная HR-функция с локализацией в Москве и Екатеринбурге сформировали потребность в автоматизации кадрового делопроизводства. Бумажные процессы и длительная логистика замедляли оформление сотрудников: в отдельных случаях кадровые документы поступали в HR-отдел уже после увольнения человека.

В конце 2024 г. было принято решение о внедрении кадрового ЭДО. Выбор был сделан в пользу сервиса HRlink — решение оказалось легким и удобным в использовании, оно просто интегрируется с другими корпоративными системами, а также вендор предлагает прозрачную схему оплаты. Полный цикл перехода на КЭДО занял около пяти месяцев. На первом этапе производились технические настройки, включая синхронизацию HRlink с системой «».

Затем проект перешел к этапу знакомства и освоения сервиса командой. Кадровый специалист организовала общее собрание для обучения сотрудников. С теми, кто обладал меньшим опытом взаимодействия с приложениями, в belle you была организована индивидуальная работа.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

На всех этапах проект сопровождался менеджерами HRlink, что обеспечивало быстрое решение всех возникающих вопросов, а также в случае необходимости адаптации платформы под особенности бизнес-процессов belle you. На сегодняшний день все 100% сотрудников бренда используют HRlink. Платформа позволяет легко работать с юрлицами, а также самостоятельно адаптировать маршруты подписания документов.

«Внедрение HRlink значительно ускорило кадровое делопроизводство без потерь в качестве. Те сотрудники, кто первоначально отнесся к переходу на КЭДО настороженно, очень быстро поняли, насколько это удобно. К примеру, раньше на согласование отпусков в компании нам требовалось два месяца — сегодня мы тратим на это три дня! Сейчас даже трудно уже представить, как другие компании живут без КЭДО», — сказала руководитель кадрового администрирования и C&B belle you Зульфия Махмудбекова.

«Кейс belle you демонстрирует, что автоматизация кадровых процессов — это реальный инструмент прямого повышения эффективности бизнеса. Для компаний с распределенной структурой и активным движением персонала, как это часто бывает в ритейле, особенно важно обеспечить скорость и прозрачность документооборота. С этими задачами HRlink отлично справляется», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Слекеничс, «Сбертех»: Среды разработки становятся интеллектуальными платформами

В России создана платформа идентификации БПЛА

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290