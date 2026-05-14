Беларусбанк внедрил CRM-систему на российской платформе BPMSoft

Крупнейший банк Белоруссии «АСБ Беларусбанк» завершил внедрение CRM-системы на базе российской low-cod-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован белорусским интегратором B-Logic. Подписан акт приемки решения в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Проект был направлен на создание единой платформы для управления клиентским сервисом, маркетингом и продажами. Система позволяет формировать целостную картину взаимодействия с каждым клиентом (Customer 360°), автоматизировать маркетинговые кампании и повышать эффективность кросс-продаж. «Беларусбанк» обслуживает миллионы физических лиц и десятки тысяч корпоративных клиентов.

В ходе проекта платформа BPMSoft была адаптирована под требования банка, выполнена масштабная миграция данных из ключевых информационных систем, проведено нагрузочное тестирование при одновременной работе 2500 пользователей. Также были обеспечены требования информационной безопасности согласно стандартам регулятора.

В результате банк получил единую карточку клиента 360° для физических и юридических лиц, инструменты управления лидами, динамической сегментации и триггерных коммуникаций, а также интеграцию CRM с М-банкингом, СДБО и e-mail-каналами. В системе также реализована аналитика стоимости привлечения клиентов и эффективности маркетинговых мероприятий.

Юлия Насевич, исполнительный директор «АСБ Беларусбанк», сказала: «Это важный этап в развитии нашей клиентской платформы. Мы заложили основу, которая позволит последовательно расширять возможности работы с клиентами для сотрудников банка».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft, отметил: «Банковский сектор предъявляет высокие требования к надежности, производительности и масштабируемости CRM-платформ. Проект в “Беларусбанке” подтвердил, что BPMSoft может успешно реализовывать задачи в крупных организациях с распределенной инфраструктурой и строгими стандартами информационной безопасности».

