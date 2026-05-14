«Авито Реклама» расширила таргетинги по интересу к недвижимости

«Авито Реклама» объявила о запуске новых таргетингов. Теперь они позволяют рекламодателям учитывать в кампаниях параметры жилья: класс жилых комплексов и количество комнат в квартирах.

Раньше рекламодатели использовали широкие таргетинги по интересу к недвижимости. Они помогали привлекать внимание потенциальных покупателей, но не учитывали отличительные характеристики жилого комплекса или квартиры.

Новые настройки стали детальнее: они предусматривают, каким жильем интересуется пользователь. Например, студией или квартирами с одной или несколькими комнатами в ЖК определенного класса: стандарт, комфорт, бизнес, премиум или элитный.

Инструмент подойдет рекламодателям из разных категорий: недвижимости, ремонта, мебели, банкам и другим. Подключить новые настройки можно в кабинете «Авито Рекламы» на этапе выбора таргетингов.

