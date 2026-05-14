Aston и Сбербанк запустили бесплатный ИИ-тренажер для подготовки к ЕГЭ

ИТ-компания Aston запускает бесплатную платформу «ЕГЭ-Тренажер», созданную на базе большой языковой модели Сбербанка «ГигаЧат». Проект призван изменить подход к обучению: уйти от механической зубрежки и дать школьникам инструмент для глубокого понимания материала, выявления реальных пробелов в знаниях и снижения стресса перед экзаменом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«ЕГЭ-Тренажер» предлагает пользователям тренировочные задания по 12 школьным предметам, от русской литературы, истории и обществознания до информатики и биологии. Все задания сформированы с учётом актуальных требований к проведению экзаменов. Например, в ходе теста по биологии школьнику предстоит ответить, в числе прочих, на вопрос: «Какая ткань обеспечивает рост кости в толщину и ее регенерацию при переломах?», а в рамках теста по обществознанию надо будет «объяснить смысл понятия “федеративное государство” на примере России».

Особенность платформы — голосовой формат: выпускники отвечают устно. Это позволяет не только повышать уровень знаний, но и развивать навыки аргументации, логического мышления и уверенной речи.

После прохождения теста «ГигаЧат» выполняет роль персонального репетитора: проводит разбор ошибок; объясняет логику правильных решений; выявляет слабые стороны; формирует индивидуальный план подготовки.

Таким образом, пользователь получает не просто оценку, а понятную стратегию для повышения результата.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится важным инструментом в образовании, помогая сделать обучение более персонализированным и эффективным. Проекты вроде “ЕГЭ-Тренажёра” показывают, как современные технологии помогают решать реальные социальные задачи — например, поддерживать школьников в один из самых ответственных периодов их жизни и помогать им достигать высоких результатов».

Слоган проекта — «Все по-честному» — реализуется за счет встроенной системы интеллектуального прокторинга. Платформа анализирует поведение пользователя и минимизирует возможность списывания: фиксирует переключение вкладок браузера; анализирует направление взгляда через видео; определяет естественность речи, отличая самостоятельный ответ от зачитанного или сгенерированного. Это позволяет максимально приблизить тренировку к условиям реального экзамена.

Андрей Авраменко, генеральный директор компании Aston: «Наш проект носит социальный характер: он доступен каждому российскому школьнику бесплатно и круглосуточно. Интеллектуальным ядром платформы выступает «ГигаЧат» от «Сбера», который оценивает ответы по смыслу, а не по шаблону, и формирует развернутую обратную связь. Вся аналитика, от выявления пробелов до построения персональной траектории обучения, выполняется автоматически. Это делает качественную подготовку доступной каждому школьнику. Мы надеемся, что наш тренажер станет незаменимым помощником для выпускников, и продолжим развивать его, опираясь на отзывы пользователей».

