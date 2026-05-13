Якутский язык появился в ИИ-помощнике «ГигаЧат»

Якутский язык впервые появился в российском ИИ-помощнике «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Якутский язык становится частью современной цифровой среды, входит в сервисы, которыми люди пользуются каждый день. Язык сохраняет силу тогда, когда звучит не только в традициях и культуре, но и в технологиях, образовании, новых форматах общения. Поэтому для нас важно, чтобы якутский язык оставался живым, востребованным и уверенно развивался вместе с новыми открытиями», — написал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем канале в национальном мессенджере «Макс».

Он отметил, что за этим результатом стоит большая совместная работа специалистов, ученых, педагогов, представителей культуры, медиа и ИТ-отрасли.

Данные для обучения ИИ собирали Лаборатория искусственного интеллекта Якутии вместе с Северо-Восточным федеральным университетом, Национальной библиотекой, Сахапечатью, Сахамедиа, Ситим-Медиа и Верхневилюйским лицеем-интернатом. Благодаря их совместной работе ИИ хорошо понимает и использует якутский язык.

«Теперь на якутском языке можно общаться с искусственным интеллектом, искать информацию, готовить тексты, получать помощь в учебе, работе и повседневных задачах. Это новый шаг к тому, чтобы современные цифровые возможности были ближе и понятнее каждому жителю республики», — подчеркнул глава региона.

«Очень важно, что национальные языки России становятся частью технологического будущего страны», — добавил он.

Якутия стала одним из первых регионов, чей родной язык добавили в большую языковую модель наравне с русским и английским.